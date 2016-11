Adán Jodorowsky, listo para la FIL

El intérprete asegura que se encuentra inmerso en una nueva etapa tanto profesional como personal

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- El músico Adán Jodorowsky vuelve a Guadalajara para presentarse con Xavi y Los Imanes, esto como parte de las actividades musicales del Foro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Sobre este próximo concierto que ofrecerá en la ciudad y sus proyectos a futuro, el autor sostuvo una charla telefónica sobre el grupo que forma con Xavi, quien comentó que “nos intercambiamos los bajos y las guitarras, Xavi y yo. Hacemos los coros los tres, hemos trabajado para que suene como si fuéramos cuatro personas”.

El repertorio que interpretará será diferente al de la última vez que visitó la ciudad: “Vamos a tocar canciones que no tocamos en la última gira. Creo que voy a integrar algunas canciones más de Adanowsky. Adán y Xavi es un disco provisorio, hicimos un solo disco, quizá luego volvamos a hacer otro juntos”. Además, interpretarán canciones de Gush, el grupo de Xavi.

El artista comentó que Adanowsky, el nombre con el que firmó sus tres discos anteriores, quedó atrás por varios motivos: “Ya no estoy jugando personajes, ahora puedo ser yo mismo. Eso me libera de mucho peso. Es una nueva etapa en mi vida, acabo de tener un hijo hace cuatro meses, encontré a una mujer, tengo una pareja estable. Estoy en otra energía… hay mucho más verdad que antes”.

Hijo del cineasta y escritor Alejandro Jodorowsky, Adán recibió una educación poco convencional, del método con el que educará a su recién nacido nos platicó: “Intentaré tomar lo mejor de Alejandro, mejorar otras cosas. Intentaré ser un mejor padre… Los hijos a veces pensamos que nuestros padres son dioses, y cuando nos damos cuenta de que son seres humanos nos decepcionamos. Quiero transmitirle que no soy un dios, que soy un ser humano”.

Entre letras

Su padre también ha visitado la FIL, donde tiene muchas anécdotas: “Me contó que en la FIL lo tomaron por Paulo Coelho y él se sentó a firmar libros, se formó una fila de 200 personas”. De sus propias lecturas, Adán comentó: “Tengo una pequeña gran biblioteca en mi casa. Acabo de tirar la mitad de mis libros, eran demasiados. Guardé sólo los que ahora sí me interesan, la lectura chamánica, sobre alquimia, la búsqueda de la consciencia. Es lo que más me interesa, buscaré ese tipo de libros en la feria. Me encantaría conocer poetas, escritores, me gusta conocer gente interesante”.

Más que música

Al igual que su padre, Adán planea incursionar en el cine: “Estoy escribiendo una película, está en pausa porque estoy en pleno con mi disco. Es de terror… Las películas de terror siempre me han gustado, tengo ganas de hacer una historia que no hable de algo que se ve todos los días. No sé si tengo ganas de hablar de algo real, de alguien que camina por la calle y vive una historia de amor. Quiero hacer algo lúdico, onírico, divertir a la gente, que sea un entretenimiento total”.

Adán & Xavi y Los Imanes compartirán escenario con Tulipa Ruiz el 2 de diciembre a las 21:00 horas en el Foro FIL de Expo Guadalajara. La entrada es gratuita.

Conexión con la palabra

La escritura no es ajena a Adán, quien en cada LP ha creado un personaje (El Ídolo, Amador y Ada). Sobre la publicación de libros, afirmó: “Escribí pequeños libros de poemas, se publicaron hace tiempo. Ya no están disponibles. Siempre me interesó escribir, algún día me pondré a escribir, quizá a los sesenta años, cuando haya vivido muchísimas cosas y pueda contar mucho más de lo que sé ahora”.

Antes de venir a la FIL, Adán Jodorowsky se meterá al estudio para comenzar la grabación de su próximo álbum, que incluirá ritmos latinos, cubanos y brasileños: “Voy a cantar en español y en portugués también”. Comentó que retomará raíces de la música africana: “con ritmos muy tribales, también. Eso es lo que me inspira más”. Además de tocar la mayoría de los instrumentos, lo producirá y mezclará él mismo: “Tomé más seguridad en mí mismo. Me da mucho miedo mezclar ese disco, porque nunca lo he hecho. Pero también es porque no tengo tanto dinero para grabarlo: una dificultad hizo nacer en mí una oportunidad”.