Selena Gómez reaparece en los American Music Awards

Se adjudicó el premio a la mejor artista femenina pop-rock

CIUDAD DE MÉXICO (20/NOV/2016).- La cantante estadounidense Selena Gómez reapareció en público después de su paso por un centro de rehabilitación y ganó el premio Artista favorita femenina Pop/Rock! en los American Music Awards.

Desde su paso por la alfombra roja, Selena se convirtió en tendencia. Apareció con un vestido Prada color rojo.

Hacia el final de la ceremonia ganó en la categoría de artista favorita Pop / Rock.

Al subir al escenario del Teatro Microsoft de Los Ángeles, Selena agradeció el galardón y habló de la situación que la llevó a buscar ayuda profesional.

"Tenía que parar porque lo tenía todo y por dentro estaba destrozada. Logré mantener las cosas juntas pero lo hice con tanto empeño que me hice daño. Yo no quiero ver sus cuerpos en este momento si no lo que tienen adentro. No quiero validación ni la necesito. Estoy agradecida de tener oportunidad de compartir lo que amo con la que gente que amo. Muchas gracias al público, no sé qué he hecho para merecerlos".

En octubre de este año se confirmó que la joven de 24 años se encontraba internada, un rumor que la perseguía desde un mes antes.

Al parecer, Selena buscó ayuda por depresión, ansiedad y ataques de pánico, relacionados con el lupus que padece.