Con broma sobre Trump inician los American Music Awards 2016

La modelo y presentadora Gigi Hadid hizo una imitación de Michelle Obama

CIUDAD DE MÉXICO (20/NOV/2016).- Con una presentación de Bruno Mars, quien interpretó su nueva canción 24k Magic, inició esta noche la ceremonia de los American Music Awards 2016.

Gigi Hadid y Jay Pharoah son los conductores de la gala.

Hadid hizo una imitación de Michelle Obama, mientras que Pharoah aseguró que Mars es el artista favorito de Donald Trump.

Imitando la manera de hablar y gestos de Trump, Pharoah dijo:

"Me encanta Bruno Mars, no sé de qué color es, pero no lo puedo deportar".

Twenty One Pilots ganó el primer premio de la noche, de Grupo favorito de pop/rock.

El máximo nominado de la noche es el rapero canadiense Drake, quien compite en 13 categorías.

Le siguen Rihanna con siete nominaciones y Justin Bieber con cinco.

Para las nominaciones de los American Music Awards se usan los registros de ventas de discos y canciones digitales, así como emisiones de radio y "streaming"

Billboard, Nielsen Music y Next Big Sound aportan los datos; sin embargo, los ganadores son elegidos mediante votación del público.