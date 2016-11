'Animales fantásticos' hace magia, encabeza taquillas de EU

La nueva película del mundo mágico de J.K. Rowling recaudó 75 MDD

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (20/NOV/2016).- 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' (Fantastic Beasts and Where to Find Them) embrujó a los espectadores en su debut y recaudó 75 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de los estudios, y desplazó a "Doctor Strange" del primer puesto en las taquillas.

Recaudación estimada de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore. Las cifras finales se conocerán el lunes.

1. "Animales fantásticos y dónde encontrarlos ", 75 MDD.

2. "Doctor Strange: hechicero supremo", 17.7 MDD.

3. "Trolls", 17.5 MDD.

4. "La llegada” (Arrival), 11.8 MDD.

5. "Almost Christmas", 7 MDD.

6. "El último hombre' (Hacksaw Ridge), 6.8 MDD.

7. "The Edge of Seventeen", 4.8 millones de dólares.

8. "Bleed for This", 2.4 MDD.

9. "El contable” (The Accountant), 2.1 MDD.

10. "Shut In", 1.6 MDD.