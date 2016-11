Janet Jackson rompe el silencio sobre embarazo

La cantante había anunciado que pospondría su gira para 'formar una familia'

CIUDAD DE MÉXICO (20/NOV/2016)-. Después de meses de permanecer "callada", Janet Jackson se refirió por primera vez a su embarazo con un tuit donde agradeció a sus fans las oraciones y buenos deseos para su debut como madre.

"Hola, chicos. Ha pasado un buen tiempo... Pero los estoy escuchando... Siento su amor y sus oraciones. Gracias... Y estoy bien...". Finalizó su mensaje en Twitter con una expresión en árabe: "Al Hamdu lillah", que significa "Alabado sea Dios".

Hey you guys.. It's been awhile.. but I'm still listening.. I feel your love and prayers.. Thank you.. and I'm doing well.. Al Hamdu lillah

— Janet Jackson (@JanetJackson) 19 de noviembre de 2016

El breve mensaje de la hermana de Michael Jackson -que no tuiteaba desde agosto- fue compartido más de 2 mil veces y recibió más de 6 mil "me gusta" en la micro red donde tiene más de tres millones de seguidores.

En mayo, medios estadounidenses dieron a conocer que la cantante está embarazada. La noticia se difundió días después de que Jackson anunciara que pospondría su gira para "formar una familia" con su esposo, el empresario catarí Wissam Al Mana, de 41 años, con quien está casada desde 2012.