'The Killers' da apoyo a mexicanos en el Corona Capital

'No importa quién sea nuestro presidente. Todos somos americanos' dijo la banda de rock

CIUDAD DE MÉXICO (20/NOV/2016).- La primer jornada del Corona Capital concluyó con The Killers quienes dieron un mensaje en apoyo a los mexicanos tras las elecciones llevadas a cabo en Estados Unidos.

"No importa quién sea nuestro presidente, todos somos hermanos y hermanas. Todos somos americanos", externó Brandon Flowers en pleno concierto.

La noche llegaba a su fin, la agrupación hizo presencia en el escenario con temas como "Change your mind" y "Somebody told me", mismas que enloquecieron a los miles de presentes que aún se encontraban dispuestos a escuchar las canciones de la banda estadounidense a pesar del intenso frío.

"Smile like you mean it" provocó que muchos se desvivieran en gritos. La banda aprovechó para hacer algunos covers como "Shadowplay" de Joy Division, "Can´t help falling in love" de Elvis Presley y "Something" de the Beatles.

La banda, que irrumpió en la escena musical en el 2001, contó únicamente con una simple escenografía que incluía la "K", inicial de su nombre, en luces de colores al fondo de la pantalla; "Glamorous indie rock and roll", "For reasons unknown" y "Bones" harían parte de la gran noche.

Para concluir esta noche la agrupación incluyó en su lista de canciones "Runaways", "All this things that I've done" y "Mr. Brightside".