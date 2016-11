Fans llegan al Corona Capital desde extremos del país

El frío no es impedimento para los asistentes, quienes recorren todos los escenarios del lugar

CIUDAD DE MÉXICO (19/NOV/2016).- Como cada año el Corona Capital presenta un cartel muy esperado por miles de aficionados y melómanos como Irma Judith y Vianey Solis, dos hermanas que llegaron en vuelos diferentes desde Mérida, Yucatán, para poder asistir por segunda ocasión a este festival.



Comentaron que la experiencia ha sido muy buena, a ambas les interesaba ver más a Wild Beasts y luego que lo hicieron llegaron para colocarse en primera fila en otro escenario para ver a Edward Sharpe & The Magnetic Zeros.



Se esperaba que la banda, liderada por Alex Ebert, tocara con sus 10 integrantes para disfrute de los fans del indie folk canciones de su disco "Up from below" (2012) que los hiciera conocidos en el medio musical.



Un dato curioso es que el nombre de la banda se lo deben a un personaje que tras romper con su novia llegó a creer que fue enviado a la tierra para salvar y sanar a la humanidad, pero siguió distraído por las chicas y el enamoramiento.



Ese es el espíritu de su música, elaborada con trompetas, tambores, guitarras y acordeones, que evocan un sentido de libertad muy ligado al indie folk.



De 18:35 a 19:35 horas se esperaba la llegada de Young Fathers, grupo de Escocia que mezcla el pop con bases rítmicas de electrónica y hip hop y que saltó a la fama con su álbum debut "Dead". El nombre de esta banda se debe a que sus tres integrantes llevan los mismos nombres que sus padres.



El frío no había afectado el ánimo de los asistentes quienes recorrían en un ambiente festivo los escenarios para escuchar a sus bandas favoritas.