Steven Tyler recibirá el Humanitarian Award

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (19/NOV/2016).- El músico y compositor estadunidense Steven Tyler, líder y vocalista de la agrupación Aerosmith, recibirá el Humanitarian Award 2016, gracias a la labor que ha emprendido con su fundación Janie's Fund, la cual ayuda a jóvenes niñas que han sufrido abuso y abandono.



De acuerdo con un comunicado de prensa que dan a conocer diversos medios internacionales, el dinero recaudado por Janie's Fund está siendo utilizado por la organización Youth Villages para proporcionar más de 18 mil días de atención, ayudando directamente a más de 300 niñas.



Al cantante le será entregado dicho premio el próximo 3 de diciembre en Nueva York, en el marco del Ambassadors' Ball. Este reconocimiento es otorgado por The Hospitality Committee for United Nations Delegations.



"Como padre de tres hijas y un hijo, y ahora como abuelo, me rompió el corazón saber que cada año en América, únicamente, 700,000 niños son víctimas de abusos y abandono, y 68,000 serán víctimas de abusos sexuales", expresó Tyler en el documento.



"Todo abuso es incorrecto: verbal, físico, sexual, emocional. Necesitamos tener mejores maneras como padres para ayudar a nuestros hijos y apoyarlos. Muchos niños están sufriendo abusos, y queremos cambiar eso. Basta ya, es suficiente".



Por su parte, Mel Gee Henderson, copresidente del Hospitality Committee for United Nations Delegations, expresó: "Nos dimos cuenta de que Steven Tyler no es sólo un talentoso compositor y músico con una gran voz, sino un alma con un corazón aún más grande que sinceramente quiere ayudar a los que sufren el dolor horrible del abuso".