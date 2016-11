Film Radar: Animales Fantásticos y dónde encontrarlos

El noveno largometraje del llamado Potterverse, el primero en formato de precuela

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos” es la adaptación cinematográfica del famoso bestiario del universo de Harry Potter, escrito —obviamente— por J.K. Rowling.



Libro de texto para los estudiantes de Hogwarts, “Animales Fantásticos” es la pieza impresa que está firmada por el ficticio Newt Scamander. El libro que se puede encontrar en tiendas es una suerte de bestiario mágico bastante ilustrativo. Empero, en la versión cinematográfica que llega este fin de semana a las pantallas nacionales e internacionales se descubre la vida y obra del susodicho Scamander (encarnado por el ganador del Oscar® Eddie Redmayne), personaje creado por la imaginación de J.K. Rowling y que sirve como pretexto para regresar al universo de Harry Potter al menos 70 años antes del nacimiento del joven mago. Ambientada en la ciudad de Nueva York, el filme develará los lazos de Newt con Albus Dumbledore, que ahondará en la variopinta criptozooología mágica y mostrará cómo era el mundo de la magia en territorio estadounidense antes de Potter o Voldemort.

“Animales fantásticos y dónde encontrarlos” se convierte en el noveno largometraje del llamado Potterverse, el primero en formato de precuela, y el banderazo de salida para la expansión de este universo fílmico. Dicho esto, se prevé que de Animales fantásticos... se deriven un total de cinco películas, así que ya puedes ir sacando cuentas sobre las muchas historias que —a largo plazo— terminarán conformando esta mitología moderna.

Dirigida por David Yates (quien ha realizado todas las cintas derivadas de los personajes de Rowling desde Harry Potter y la Orden del Fénix), Animales fantásticos... guarda todo el espíritu mágico que ha caracterizado a este corpus fílmico-literario. La cinta fue filmada con un presupuesto de 180 millones de dólares y promete ser una experiencia cautivadora en lo visual y emocionante en lo narrativo.



Animales fantásticos y dónde encontrarlos

(Fantastic beasts and where to find them)

De David Yates.

Con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Samantha Morton, Colin Farrell, Ezra Miller, Ron Perlman, Johnny Depp.

Reino Unido, 2016.



OTROS ESTRENOS

CAFÉ SOCIETY

Tras su estreno en el Festival de Cannes, la nueva cinta de Woody Allen llega a las carteleras locales. Un neoyorquino se muda a Los Ángeles, donde se enamora de una joven que tiene un idilio con un hombre casado.



SNOWDEN

El controvertido caso de Edward Snowden —el consultor informático de la CIA que detonó un escándalo por el espionaje institucional a la sociedad civil— llega a la pantalla grande con Oliver Stone como director y Joseph Gordon-Levitt con una tremenda actuación.



LA RESURRECCIÓN DE LOUIS DRAX

Jamie Dornan encarna a un psicólogo que trabaja con un niño que tuvo un accidente casi mortal. Esta interacción llevará al especialista a cuestionar los límites de la realidad. Dirigida por Alexandre Aja.