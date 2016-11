Breves de espectáculos

Rafa Lara dirige 'Jesus de Nazaret', la película que habla sobre lo poco conocido de la vida del Mesías

Llegará nueva película sobre la vida de Jesucristo

CIUDAD DE MÉXICO, (19/NOV/2016).- La Virgen María sabía desde un principio que su hijo sería crucificado y éste, a su vez, siempre fue consciente de su divinidad y muerte en la cruz. No hubo sorpresa en ninguno, como se ha empeñado en reflejarlo el cine.

Así que Rafa Lara, el director mexicano de "5 de mayo, la batalla" y "Labios rojos", vio la oportunidad de mostrar esto y otras cosas desconocidas o poco tocadas, en el filme español "Jesús de Nazaret", actualmente en rodaje y con un presupuesto de 5 millones de euros, lo doble de lo que cuesta una producción promedio en ese pais.

Tiene al argentino Julián Gil ("Sueño de amor"), quien bajó 20 kilos para ser el Mesías; en Mayrin Villanueva ("Mujeres de negro") a María y a Sergio Goyri ("Que te perdone Dios") como Herodes.

También se encuentran Eugenio Siller como el apóstol Juan, la venezolana Gaby Espino en la piel de María Magdalena y al argentino Santiago Ramundo, en la de Judas.

"La película aporta datos reales y aceptados por la iglesia, pero que pocos conocen o porque las películas anteriores han tenido falta de rigor, aquí estamos aportando eso; Jesús no es traicionado a vivir el calvario, él lo sabía", señala Lara.

"Y María estaba plenamente informada por él de cuál era el plan divino, si le va a doler como hijo, pero lo tiene asumido, estamos acostumbrados a verla angustiada por el dolor y no digo que no sufra, pero sabía", agrega.

Conflicto "eterno" por los derechos de Juan Gabriel

Después de horas de trámites, el productor Omar Suárez obtuvo un nuevo aviso de espectáculos de la Delegación Cuauhtémoc.

Asegura que el documento garantiza que su puesta en escena "Amor eterno" arranque su temporada el día domingo 20 de noviembre, en el Teatro San Rafael.

"Afortunadamente ya tenemos el ingreso del nuevo aviso, que ya fue recepcionado y recibido", declaró el productor, quien mostró los papeles en su cuenta de Twitter.

El viernes 17 de noviembre por la mañana, Eduardo Medel, director de Gobierno de la delegación, dijo que Suárez no había acreditado la documentación.

"Conforme a lo que son las facultades de la Delegación Cuauhtémoc no se acreditó la documentación del productor y emitimos un dictamen de no integración de dicha información, por lo cual no podrá estrenarse la obra; particularmente, no se presentó la autorización de la Sociedad de Autores y Compositores (SACM) o del propio autor", expresó la autoridad.

Ante eso, Suárez aseguró que sí realizó ese trámite y que la SACM le dio el documento. Pero que luego se lo pidió de vuelta. Antes de regresarlo, lo validó ante Notario Público. Con esa validación fue que había conseguido el primer permiso de la delegación.

La princesa Elena, de Disney, buscará exaltar la belleza latina

Que la primera princesa latina de Disney, Elena de Avalor, tenga una piel morena, ojos cafés y cabello lacio y oscuro, no habla de estereotipos -al creer que todos los latinos o mexicanos son así-, más bien habla de una realidad en la que las características de una mayoría siempre predominan.

"Sabemos que no todos los latinos son como Elena, eso nos quedó claro desde que se concibió al personaje, pero lo que se quiso hacer con esta princesa justo era exaltar la belleza de los latinos, por eso nuestra princesa presenta estas características y creo que eso, sin duda, la distingue de cualquier otra princesa que hayamos tenido antes", dijo Jay Stutler, productor musical de la serie.

Stutler, quien además es el vicepresidente de la división de música de Disney, explicó que Elena es una princesa que a través de sus aventuras demostrará la multiculturalidad de la comunidad latina y que la intención no es estereotipar.

"Elena es una propuesta con la que el público se sentirá identificado por la diversidad y características de las distintas culturas latinas que refleja la serie, el folclor quedará exaltado, los colores, los rasgos físicos y la música quedarán resaltados en ella", detalló Stutler.

El personaje, Elena de Avalor, es una adolescente valiente de 16 años a quien una hechicera le arrebató a sus padres y su reino y la dejó atrapada en un amuleto mágico, del que pudo librarse tiempo después para regresar a Avalor como heredera del trono.