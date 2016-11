La revolución de la medicina llega a la televisión

La serie 'Pure Genius' conjuga el drama dentro de un hospital y los avances tecnológicos de la industria

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- Este lunes 14 de noviembre, a las 22:00 horas, Universal Channel estrenó la serie “Pure Genius”, una ficción médica con Augustus Prew como el actor principal. Su personaje, “James Bell”, es un joven emprendedor de Silicon Valley, multimillonario, que propone vías alternativas al sistema de salud fundando un hospital donde lo milenario de la medicina cruza su camino con lo más avanzado en la tecnología.

Sin ser ciencia ficción, “Pure Genius” apuesta por ejemplificar cómo podrían ser los hospitales del futuro, en un contexto donde el emprendurismo se vincula a la salud con casos médicos y procedimientos quirúrgicos antes inimaginados.

Sobre este nuevo programa, Augustus Prew charló, vía telefónica, sobre las características de la serie: “Muchos dramas médicos se basan en la lucha de los pacientes, con pocos recursos, siempre son cosas horribles que pueden pasar. La idea de ‘Pure Genius’ es positiva: si pudiéramos tener el mejor hospital en el mundo, las mejores mentes de la tecnología y de la medicina en un hospital diseñado para resolver problemas. No se han hecho series así antes. No es la lucha diaria de un hospital, llenos de pánico con las cosas horribles que pasan y pocos recursos”.

Más allá de la ficción, el planteamiento de la trama coincide con la realidad. Prew platicó: “Curiosamente Mark Zuckerberg (CEO de Facebook) invirtió dinero un hospital en Silicon Valley. No sabíamos que lo iba a hacer, era un proyecto secreto. Fueron millones de dólares para equipo y llevar a los mejores profesionistas en medicina y tecnología para investigar cosas que no se han investigado antes. Literalmente está pasando justo ahora: somos parte de algo que existe. No es el arte imitando a la vida o viceversa, es algo que está sucediendo simultáneamente”.

Una nueva experiencia

Para el joven actor (nacido en 1987), su papel en “Pure Genius” representa su primera oportunidad en protagonizar una serie de mayor duración: “Es una nueva experiencia para mí tener el protagónico. Dermot Mulroney, el coprotagonista, ya lo ha hecho muchas veces antes, he aprendido de él. Sabe cómo hacerlo, sabe asumir esa responsabilidad. A nivel profesional he aprendido a liderear un reparto, pero aprendo algo de todos. Cada show es distinto. Nunca antes había hecho un drama médico, ni un show para una cadena. Nunca había hecho un show con tantos episodios, por tanto tiempo. Ahora son muchos más, es todo un año de filmaciones. En cuanto a tecnología es fantástico, tenemos doctores en el set, que nos ayudan a interpretar de manera realista los procedimientos médicos. Actuamos procedimientos que son novedosos, tan avanzados que prácticamente tenemos colaboramos con los inventores, pues nadie más sabe cómo usarlos por ser totalmente nuevos. También he aprendido cómo funciona el sistema de salud, aprendo mucho diario”.

Además, impera el buen ánimo en las grabaciones: “El reparto y el equipo nos llevamos muy bien. Es poco común que se dé esa dinámica casi de inmediato. En ese sentido es sorprendente, hay mucho aprendizaje cuando trabajas de cerca con gente que respetas por su nivel”. En cuanto a su personaje apasionado por la tecnología, Augustos admite que no tienen mucho en común: “Soy malo con la tecnología: mis padres no creían en internet, lo tuvimos en casa hasta que tenía yo 19 años, en 2006”. Sin embargo, como actor sí hizo clic al acercarse al texto de la serie: “Cuando leí el guion supe cómo quería actuarlo, entendí de dónde venía. Fue muy instintivo al leer el guion. Salí de la audición, llegué al carro y de pronto me habló mi agente para la prueba en pantalla, en dos días… Creo que en un sentido me conecté con el personaje de una manera instintiva, lo entendí. No había interpretado un personaje así antes, no me gusta encarnar un mismo personaje dos veces”.

Su personaje



Sobre “James Bell” y su perfil de líder en la tecnología, agregó: “Está muy consciente de su personalidad, de cómo ayuda sus negocios. Eso me recordó mucho a Steve Jobs cuando leí el guion, alguien que tenía mucho conocimiento de su imagen en la empresa. Elon Musk es parecido ahora. Para ‘James’ quise que fuera una persona con una imagen pública. Hay una fotografía famosa con sus manos debajo de la barbilla y parece mirar hacia el futuro, es una imagen famosa. Hago una réplica de esa imagen icónica. Pero el personaje no es una copia de nadie, no es una metáfora de Mark Zuckerberg, es ‘James Bell’”.