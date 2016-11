Alexis Fuentes, el compositor del melodrama

Promociona los temas 'Vete al diablo', 'Esa mujer' y '¿Qué somos?'

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- El cantautor chileno Alexis Fuentes sigue expandiendo sus horizontes en la televisión mexicana y chilena gracias a que sus temas son parte de la musicalización de las telenovelas de ambos países. Sus canciones se han escuchado en teleseries como “Las Vegas”, “Tormenta en el paraíso”, “Atrapado en tu amor” y las recientes, “Tres veces Ana” y “La Doña”. De hecho está por escribir canciones para un guion chileno que acaba de comprar Televisa, melodrama que en ese país se llama “Sucupira”.

“No tengo contrato de exclusividad pero siempre me están buscando para las telenovelas, me mandan los guiones y me piden algo especial, por suerte todo lo que me han pedido ha quedado”.

Alexis está promocionando varios temas en México, “Vete al diablo”, “Esa mujer” y “¿Qué somos?” que forman parte de un álbum que ya está realizado y que estrenará a finales de enero en Chile y México.

El músico radica en nuestro país desde el 2009, probó suerte al mismo tiempo que Mon Laferte, ambos son amigos y también han grabado juntos. Y ahora mismo Alexis se ha convertido en un cobijo para sus paisanos músicos que llegan a tierra azteca con el mismo sueño que él, que su música trascienda fronteras. “En la música hay espacio para todos, pero hay que salir a buscas las oportunidades”.