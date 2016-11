Cáncer de páncreas apaga la voz de Sharon Jones

La cantante falleció rodeada por sus seres queridos, incluyendo a los Dap-Kings

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2016).- La cantante estadounidense de soul Sharon Jones, una de las más respetadas del género en la última década, falleció este viernes, víctima de un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2013.

Nacida en 1956 en Georgia, Jones comenzó a cantar desde muy joven, con grupos propios y en iglesias, pero sólo se hizo famosa como la voz de la banda The Dap Kings. Con este grupo debutó en la industria en 2002 con el disco "Dap Dippin' with Sharon Jones and the Dap-Kings".

Desde entonces cobró notoriedad sobre todo por sus populares presentaciones en vivo, caracterizadas por sus despliegues de energía que, combinados con su poderosa voz, la convirtieron en una atractiva y respetada exponente del género, considerada heredera de la tradición de James Brown.

Sharon Jones y los Dap Kings fueron nominados a premios Grammy por el álbum Give the people what they want en 2012. Al año siguiente la cantante fue hospitalizada y diagnosticada por cáncer de páncreas.

Según contaron periodistas y otros personajes de la industria, Jones usó su trabajo como terapia para no permitirse decaer. Una de sus frases desde entonces fue: "Yo tengo cáncer, pero el cáncer no me tiene a mí".

En una entrevista a la revista Rolling Stone, declaró que el dolor se iba cuando se subía a un escenario: "Te olvidas de todo. No hay cáncer. No hay enfermedad. Sólo flotas, ves los rostros y escuchas los gritos. Eso es todo para mí".

El último disco de la banda fue "It's a holiday soul party", de 2015, y una de sus intervenciones más recientes, cuando este año la serie de Netflix "Luke Cage" usó una de sus canciones más famosas: "100 days, 100 nights".

Según exponen esta noche medios de comunicación especializados, la publicista de Jones, Judy Miller Silverman, anunció que la cantante falleció rodeada por sus seres queridos, incluyendo a los Dap-Kings.

Con información RollingStone.com y EW.com.