Marc Anthony y Shannon de Lima se divorcian

Después de dos años de matrimonio deciden separarse

CIUDAD DE MÉXICO (18/NOV/2016).- Tras dos años de matrimonio, Marc Anthony y Shannon de Lima optaron por el divorcio.

De acuerdo a E! News, el representante del cantante, quien la noche de este jueves 17 de noviembre fue reconocido como Persona del Año en los Latin Grammy, confirmó que la separación fue amistosa.

En ese mismo evento, el salsero besó a Jennifer López, en el clímax de la ceremonia donde se le premió por su trayectoria musical.

Anthony dedicó su premio tanto a sus hijos como a toda la gente "que me dijo no, que no iba a poder".

E! News señaló que tras el beso de Jennifer López y Marc Anthony muchos especularon sobre un posible regreso.

Por lo menos, la pareja demostró lo bien que se lleva.

Ante tan sonado saludo, la esposa del boricua se mantuvo en silencio.

Shannon de Lima, con quien el cantante empezó a salir en 2012, no asistió a la gala de Persona del Año ni Marc Anthony llevaba su aniño de bodas a la ceremonia, razones que acrecentaron los rumores que ahora se materializan.