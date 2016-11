'Animales fantásticos' reúne 8.7 MDD en su día de estreno en EU

La precuela de la franquicia de 'Harry Potter' ha conseguido 23.5 MDD a nivel internacional

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (18/NOV/2016).- "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", la nueva película del mundo mágico de J.K. Rowling, autora de "Harry Potter", recaudó 8.75 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos.

Tras un día de haberse exhibido, la cinta dirigida por David Yates, y precuela de la franquicia de "Harry Potter", ya se colocó en la novena posición de las películas que más dinero han reunido en su estreno.

De acuerdo con el portal Box Office Mojo, a nivel internacional ha conseguido 23.5 millones de dólares. Ante estos números, se espera que tras su primer fin de semana en cartelera recaude cerca de 90 millones tan sólo en Estados Unidos.

La película se ubicó por debajo de "Doctor Strange", que registró 9.4 millones de dólares en un día; "The hunger games: Mockingjay-part 2", 16 millones; "The hunger games: Mockingjay-part 1", con 17); "Harry Potter and the deathly hallows part 1", con 24; "The hunger games: Catching fire", con 25.2; y la trilogía de "Crepúsculo".

Protagonizada por Eddie Redmayne, "Fantastic beasts and where to find them" supone el primer largometraje de una nueva franquicia del universo mágico de Rowling, toda vez que la escritora ya confirmó cuatro películas más.

La saga del niño mago, que llegó a su fin en 2011 con la octava entrega "Harry Potter y las reliquias de la muerte-parte 2", generó más de 7.7 billones de dólares a nivel mundial.