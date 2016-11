Abuchean a Kanye West por apoyar a Trump

En un concierto, dice que le agradan aspectos de su campaña como ''los métodos no políticos de hablar''

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2016).- El cantante Kanye West atrajo abucheos durante un concierto anoche en San José, California, tras decir a los asistentes que hubiera votado por el republicano Donald Trump.

El rapero interrumpió su concierto para dedicar unos minutos al tema.

Aunque admitió que no emitió su sufragio en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, expresó su apoyo al mandatario electo al destacar que le agradaban aspectos de su campaña como "los métodos no políticos de hablar".

El apoyo a Trump "no significa que no creo en 'Black Lives Matter'", dijo en referencia al movimiento político en contra de la violencia hacia las personas negras.

"No significa que no creo en los derechos de las mujeres; no significa que no creo en el matrimonio homosexual", se justificó.

"Este mundo es racista, ¿de acuerdo? Dejemos de distraernos para enfocarnos en eso. Es un jodido hecho: somos un jodido país racista, punto".

Los comentarios a raíz de estas declaraciones volvieron hoy a Kanye trending topic en Twitter en Estados Unidos y nivel global.