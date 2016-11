Un niño con sonidos de jazz

El artista presenta su nuevo material acompañado de Jockas y Salazar

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2016).- Con 19 años de trayectoria en la escena musical, Eric, también conocido como “El Niño”, vuelve sobre la experimentación y presenta su disco más reciente, titulado “Bestiario”, en nuestra ciudad este viernes, a las 18:00 horas, en Zenttro Underground (calle Mariano Barcenas 81).

El cantante señaló que el disco ha funcionado bastante bien y que ha tenido buena respuesta del público que lo sigue desde hace años: “Es un disco que hasta el momento ha sido más valorado por los músicos de jazz y por los seguidores del género que por la escena de rap, que es de donde yo vengo, porque el disco va más orientado al free jazz que al rap tradicional”.

Eric, que ya tiene una sólida trayectoria en el mundo del rap y hip hop, se adentra por completo en el jazz en este disco, sin embargo no es nuevo en el género, pues hace años fue parte de diversos proyectos. “Estuve cuatro años girando con bandas de jazz, hace unos años fundé una banda llamada Javier, con la que tuve oportunidad de grabar con Iraida Noriega, Aaron Cruz, Citlali Toledo, después me dediqué por completo al jazz junto con Noriega, donde yo rapaeaba y hacia scratches, efectos, texturas. ‘Bestiario’es como el pulso del mundo, el freejazz siempre ha sido bastante furioso, el jazz mismo es una música bastante combativa y espiritual, y en un momento como el que se vive hoy en el mundo es la única música que sentí bastante sincera, toda la demás la siento corrupta, me siento muy conectado al jazz”.

La compañía

En cuanto a la presentación, Eric no estará solo, se hará acompañar de dos propuestas frescas en la música. Uno de ellos, Mario Rubio “Jockas”, que tiene ya una larga trayectoria en el mundo del arte, pues es director del Museo de arte Huichol Wixárika: “Están invitados el artista Jockas, que ha estado trabajando material nuevo ahí lo va a presentar, también estará una banda llamada Salazar, que es una banda orientada al rock y a la experimentación”.

PARA SABER

'Bestiario', de Eric 'El Niño'/ se presenta este viernes a las 18:00 horas en Zenttro Underground.