Encuentran muerta a la actriz Lisa Masters

Fue encontrada colgada del cuello por una prenda de seda atada a un tubo

LIMA, PERÚ (17/NOV/2016).- La actriz y modelo estadunidense Lisa Lynn Masters, quien participó en dos "spin off" de la franquicia "La ley y el orden", fue hallada sin vida en un hotel de Perú.

Lo anterior, de acuerdo con medios locales, que señalan que la intérprete de 52 años apareció muerta en la habitación de un lujoso hotel de San Isidro, el martes pasado a las 11:50 p.m.

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó el lamentable deceso este día y señaló que podría tratarse de un suicidio, toda vez que fue encontrada colgada del cuello por una prenda de seda atada a un tubo.

Las autoridades hallaron dos notas en la habitación y antidepresivos por lo que la hipótesis que se maneja es que Lisa se quitó la vida debido a problemas sentimentales. El cuerpo de la actriz se encuentra en la Morgue de Lima debido a que aún se están coordinando con la embajada estadunidense para trasladar los restos.

Masters llegó el 13 de noviembre a Perú para participar en un evento organizado por una marca de cosméticos. En su trayectoria destacan sus participaciones en "La ley y el orden", donde actuó en "Intento Criminal" y "Unidad de Víctimas Especiales".

También tuvo intervenciones en las series "Ugly Betty" "Gossip Girl", "Royal Pains" y "Nashville", además de participar en las películas "Las mujeres perfectas", "Enamorándome de mi ex", "The girl in the book" y "Fishbowl".