Metallica toca con juguetes 'Enter sandman'

La banda participó en el programa de Jimmy Fallon donde interpretaron la canción

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (17/NOV/2016).- Metallica reinventó uno de sus más grandes éxitos en el programa nocturno del conductor y comediante Jimmy Fallon, al tocar con instrumentos de juguete en compañía de The Roots, la banda del programa.



La agrupación liderada por James Hetfield dejó por un momento los instrumentos eléctricos y los cambió por juguetes, durante la presentación de camerino en el programa "The Tonight Show with Jimmy Fallon" en la que tocaron "Enter sandman" en una versión "infantil".



El video de la presentación fue difundido ayer miércoles en la página oficial del programa en una red social y en una página de videos por Internet.



Bongos, panderetas, un xilófono y pequeñas trompetas formaron parte del divertido arreglo musical, en el cual Fallon hizo los coros al vocalista James Hetfield, mientras The Roots apoyaba con un ukelele y percusiones a Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo.



"Hardwired... to Self-Destruct", el décimo álbum de estudio de la banda, saldrá a la venta mañana viernes 18 de noviembre, en tanto que Metallica se presentará en México el 1 de marzo en el Foro Sol, con un concierto en el que Iggy Pop será el invitado de honor.