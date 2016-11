Belinda se defiende de acusaciones de 'robamaridos'

En Twitter se hizo tendencia el 'hashtag' #BelindaLadyRobamaridos

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- La cantante Belinda empleó su cuenta en Twitter para defenderse luego de ser tendencia en la red social con el hashtag #BelindaLadyRobamaridos.

Un periódico aseguró que Criss Angel, el mago con el que se le ha visto muy de cerca en semanas recientes, es casado y dejó a su esposa al cuidado a su hijo enfermo de cáncer, mientras paseaba en Los Cabos con la cantante.

Ante la ola de comentarios generada por esa situación, Belinda escribió en la red social:

“Qué risa me da la gente como les gusta inventar! Cada vez están peor, qué lastima que no tengan vida y solo hablen mentiras de los demás”.

También señaló: “No se puede empezar a salir con alguien porque ya te inventan que te vas a casar, ¿por qué no se ponen a hacer algo con su vida? No se puede conocer a una persona porque ya te inventan mil historias, no se puede tener amigos porque todos son tus novios”.

Apenas hace unos días una revista publicó imágenes de Belinda junto a Angel, con quien se dice que sostiene un romance desde el pasado julio.

Se conocieron luego de que ella fuera a su show en Las Vegas.

La respuesta de Criss

Ante la situación, también Criss Angel publicó en su cuenta de Twitter un mensaje para aclarar el asunto y aseguró que no está casado. Además dijo que le parece increíble cómo se crean mentiras alrededor de Belinda.