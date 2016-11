'Brexit: el musical' llega a escenarios ingleses

La pieza representa uno de los momentos más increíbles de la historia política británica

LONDRES, INGLATERRA (17/NOV/2016).- Un Boris Johnson desprolijo y con un casco de ciclista verde fluorescente le canta a un Vladimir Putin demoníaco en una de las escenas del musical "Brexit", que puede verse en Londres.

La pieza, que se representa en el Canal Cafe Theatre de Londres, en el primer piso de un pub del barrio de Little Venice, saca punta a uno de los momentos más increíbles de la historia política británica.

"El truco para interpretar a Boris es, sobre todo, pretender que sabes lo que haces al tiempo que te expresas como si no tuvieras la más mínima idea de lo qué ocurre", explicó James Sanderson, el actor que interpreta al ministro de Relaciones Exteriores y líder de la campaña para sacar al país de la Unión Europea.

A su lado, el líder del partido xenófobo UKIP Nigel Farage (Jack Bradley), pinta de cerveza en mano, canta al pueblo y a la Britannia perdida, mientras la primera ministra Theresa May (RJ Seeley), caricaturizada en Gran Hermano de sus ministros, lleva el barco Brexit con mano de hierro a la deriva.

"He tratado de ser justo. La cosa es que el “Brexit” es un total embrollo, sea del lado europeo o británico. El mundo no necesita el “Brexit”, es mi punto de vista, así que he tratado de describirlo lo más ridículamente posible en el escenario", explicó David Shirreff, experiodista de la revista The Economist y autor de esta sátira musical.

Escribió la obra en un mes, en julio, al poco de que el “Brexit” se impusiera en el referéndum del 23 de junio, y admite que Boris Johnson, "que es un poco un payaso y el personaje central" es "un auténtico regalo".

"No he tenido que inventar nada", aseguró.

Por el escenario pasan igualmente el líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn, la canciller alemana Ángela Merkel o el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

"Hay comedias sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un poco lo mismo, estamos en guerra y hay que reírse", se justificó Shirreff.

El público agradece la broma y se suma a ella, como cuando Farage anuncia que dimite como líder del UKIP y una espectadora grita de alborozo, ante las risas del resto.

"¡Necesitamos reírnos del Brexit! Es una farsa increíble, extraña y triste", confió Suzanna Tarbush, otra espectadora.

"Brexit: The Musical", puesto en escena por Lucy Appleby y compuesto por Frederick Appleby, estará en cartel hasta el 25 de noviembre y volverá en fechas todavía por determinar en enero y febrero.