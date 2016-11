Marc Anthony se siente 'más vivo que nunca'

El cantante fue coronado como Persona del Año en la 17 edición de los Grammy Latino

ESTADOS UNIDOS (17/NOV/2016).- Marc Anthony fue coronado hoy como Persona del Año en la 17 edición de los Grammy Latino en una ceremonia llena de versiones de sus éxitos a la que el artista puso el broche al asegurar que se sentía "más vivo que nunca".

"Me dijeron que no tenía que hablar. Lo mío es cantar", afirmó tímidamente el neoyorquino, de 48 años, sobre el escenario al recoger la estatuilla de manos de Ricky Martin.

"Estoy en shock. ¡Yo quiero cantar! Eso es lo mío. Muchas gracias por una noche inolvidable", agregó.



El cantante de origen puertorriqueño, visiblemente emocionado, dijo que el premio era "todo un honor y un placer", y, antes de lanzarse a cantar "Vivir mi vida", aseguró: "Me siento más vivo que nunca gracias a ustedes".

Unos instantes antes fue Ricky Martin quien cautivó al público con una presentación a la altura de las circunstancias.

"Me encanta que seas latino. Que tengas tanta fuerza. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nunca vas a morir. ¡Pa'rriba boricua! Te quiero mucho", le dijo a Anthony.

El premio de Persona del Año se entrega a los artistas por su legado musical y por sus esfuerzos humanitarios. En el caso de Anthony, recientemente creó la organización sin ánimo de lucro Maestro Cares para ayudar a los huérfanos de Latinoamérica.

La noche arrancó con una enérgica versión de "Valió la pena" a cargo del puertorriqueño Víctor Manuelle.

"Me toca inaugurar la noche, así que entraré con sangre fría y directamente a los leones", avisaba el artista en declaraciones a Efe durante la alfombra roja previa a la ceremonia.

"Es una gran responsabilidad, pero estoy rodeado de grandes compañeros y grandes exponentes de todos los géneros. Para mí es un orgullo rendir homenaje a un buen amigo a quien respeto muchísimo. Espero que le valga la pena al público", añadió el boricua con un guiño al tema que versionó.

"Estamos todos con buena vibra de hacer cosas bonitas para Marc esta noche. Cuando le vea le diré que estamos orgullosos de todo lo que ha hecho por la 'isla bonita'. Le deseo mucha salud y que siga adelante", manifestó.

Después siguieron Laura Pausini ("Ahora quién"), Carlos Vives ("El cantante"), Prince Royce y Julio Reyes Copello ("Cambio de piel"), Tommy Torres, Diego Torres y Gian Marco ("Flor pálida"), Milly Quezada y Johnny Ventura ("Tu amor me hace bien") y Draco Rosa ("I need to know").

El público, alrededor de los 1.400 espectadores que se reunieron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Nevada), disfrutó de lo lindo con un "Volver a comenzar" a cargo de Jesse and Joy, Fonseca y Jimmy Zambrano.

"A Marc lo admiramos muchísimo", dijo Joy a Efe. "Es de mis voces masculinas favoritas. Tiene una voz de acero que se siente irrompible. Poder participar esta noche es muy especial para nosotros. Estamos un poco nerviosos, pero encantados de ser parte del homenaje", agregó.

Uno de los momentos álgidos del acto llegó con "¿Y cómo es él", el tema escrito por el español José Luis Perales, esta vez con la firma de Sin Bandera.

"Elegimos una canción bien complicada y la vamos a hacer en la misma tonalidad que la hace Marc. Ya me estoy arrepintiendo", confesó a Efe el argentino Noel Schajris, miembro de Sin Bandera.



"Lo queremos mucho. Estamos orgullosos de él. Ya era hora de que se le honrara de esta manera", añadió.

Su compañero Leonel García también se deshizo en elogios hacia Anthony. "Marc representa una de las tradiciones más importantes de Latinoamérica, la salsa", explicó.

"Él la hace de una manera muy interesante. Modernizó el género. Su productor Sergio George hizo un trabajo espectacular combinando cosas de R&B, hip-hop y salsa. Fue un pionero de la fusión para atraer a los más jóvenes", sostuvo García.

Para el de Ciudad de México, Marc Anthony es un "artista total" capaz de suscitar pasiones en cualquier país de Latinoamérica.

"Es alguien necesario. Nadie más puede llenar su lugar", manifestó.

En la recta final llegaron las actuaciones de Gaby Moreno, Kany Garcia y Mon Laferte ("You sang to me") y la improvisación de Gilberto Santa Rosa junto a Gente de Zona ("Aguanile") antes de la explosión de júbilo que supuso la irrupción de Anthony sobre el escenario.

El presidente de la Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa, inició la velada con un alegato contra el presidente electo de EU, Donald Trump, a quien, en tono de broma, acusó de los problemas informáticos en el sistema que provocaron un lento y parsimonioso acceso al recinto para los invitados.

"Ha sido su primer intento por boicotear a los latinos. Pero... Donald nos la peló (no pudo con nosotros)", dijo el mexicano.

Una parte significativa de los ingresos de la gala irá a parar a las obras de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, que otorga becas, subvenciones y programas educativos a lo largo del año.