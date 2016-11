Justin Bieber cantará en los American Music Awards

Ha sido nominado en 15 ocasiones y ha ganado ocho veces

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (16/NOV/2016).- El cantante canadiense Justin Bieber actuará durante la ceremonia de entrega de los premios American Music, que se llevará a cabo el próximo domingo en el teatro Microsoft de Los Ángeles, anunciaron los organizadores.

Bieber ha sido nominado en 15 ocasiones a los premios American Music y ha ganado ocho veces. Este año, el cantante está nominado en las categorías de artista del año, video del año, artista masculino, álbum (Purpose) y canción favorita, las tres últimas en pop-rock.

Con su álbum "Purpose", Bieber colocó tres sencillos en primer lugar: "What Do You Mean," "Sorry" y "Love Yourself".

Además de Bieber se ha confirmado la participación de James Bay, Fifth Harmony, Lady Gaga, Green Day, Niall Horan, John Legend, Bruno Mars, Shawn Mendes, Twenty One Pilots y The Weeknd.

Asimismo se espera la presentación de duetos entre The Chainsmokers y Halsey, Ariana Grande y Nicki Minaj, Maroon 5 con Kendrick Lamar, y la actuación especial de Sting, quien será reconocido con el American Music Award al Mérito.