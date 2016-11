Realizarán homenaje a los Beatles en el Zócalo

En el concierto participarán los grupos Morsa, The Wigs, London Town entre otros

CIUDAD DE MÉXICO (16/NOV/2016).- El jefe de Gobierno local, Miguel Ángel Mancera, anunció que este domingo se llevará a cabo un concierto en homenaje a The Beatles, en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Hay muchísima gente que es fanática de los Beatles, a todos nos gusta este legendario grupo, su música y aquí la Ciudad de México estará en esta convocatoria desde las cuatro de la tarde, calculamos que se puede prolongar hacia las ocho de la noche del domingo dado el número de grupos que van a estar participando”, dijo.

En el concierto participarán los grupos Morsa, The Wigs, London Town, Help y The Beagles; el acceso a la Plaza de la Constitución será gratuito.

“Habrá gente que vendrá caracterizada como los artistas de Liverpool y la convocatoria creemos que va a rebasar a lo que el año pasado fue el Monumento a la Revolución, por eso se pensó ahora en el Zócalo”, indicó el mandatario.