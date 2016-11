Michael Douglas se disculpa con Val Kilmer

Luego de haber declarado que el ex protagonista de 'Batman' padecía cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (16/NOV/2016).- Luego de asegurar que Val Kilmer padece cáncer, el actor Michael Douglas se disculpó con el ex protagonista de “Batman”.

El pasado mes de octubre, Douglas declaró en Londres:

“Val es un chico magnífico que está lidiando con exactamente lo mismo que yo tuve, y las cosas no pintan demasiado bien para él. Mis oraciones están con él. Ese es el motivo por el que no han oído mucho sobre Val últimamente”.

Apenas hace un par de días, Kilmer negó la versión de Douglas.

"Me encanta Michael pero está mal informado. La última vez que hablé con él fue hace casi dos años, cuando le pedí que me recomendara un especialista para que me hiciera un diagnóstico de un bulto que tenía en la garganta. Me ayudó un equipo de UCLA y no tengo ningún tipo de cáncer”.

Y ahora, Kilmer publicó en su cuenta de Facebook un mensaje relacionado con la situación.

“Michael Douglas me escribió una amable nota disculpándose por sugerir a la prensa en el extranjero que yo no la estaba pasando bien y que estaba agradecido de saber que estoy bien. Es un hombre con clase”, escribió Kilmer.

El actor también recordó una anécdota de cuando conoció al padre de Michael, Kirk Douglas, y también de cuando conoció al propio Michael.

“Oliver Stone insistió en que lo conociera, sabiendo lo que Michael diría acerca de Oliver torturándolo durante la filmación de “Wallstreet”. Fue hilarante y Oliver estaba disfrutando revivir el dolor de Michael… Todo funcionó y quedó perdonado en la noche del Oscar, creo”.