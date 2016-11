Taylor Swift lidera lista de famosos menores de 30 años mejor pagados

De acuerdo con la revista Forbes, la cantante ganó este año 170 MDD

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (16/NOV/2016).- La cantante estadunidense Taylor Swift lidera la lista de los famosos menores de 30 años mejor pagados del mundo, al percibir este año 170 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes.

Los ingresos de la intérprete de 26 años de edad corresponden a la venta de su álbum "1989", de sus presentaciones en vivo, así como por las campañas publicitarias que realizó con diversas marcas.

De acuerdo con la publicación especializada, el segundo puesto lo ocupa la banda británica One Direction, cuyos integrantes se llevaron a la bolsa 110 millones de dólares, recaudados de su gira "On the road again".

El futbolista argentino Lionel Messi se sitúa en el tercer peldaño con un total de 81.5 millones de dólares, fruto del contrato que firmó con el equipo español F. C. Barcelona y de los compromisos publicitarios que ha realizado.

La lista se complementa con otros atletas, citando además al cantante canadiense Justin Bieber, el más joven en la lista, al reportar 56 millones de dólares y colocándose en la sexta posición; Jennifer Lawrence fue la única actriz que logró ingresar al listado, al reportar un ingreso de 46 millones de dólares.