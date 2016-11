Sabrina Sabrok, en problemas por implante de glúteo

La cantante necesita cambiar sus prótesis debido a que una de ellas está rota

CIUDAD DE MÉXICO, (16/NOV/2016).- La cantante y DJ Sabrina Sabrok enfrenta problemas de salud ocasionados por uno de sus implantes en los glúteos.

A través de un comunicado informó que hace días comenzó a sentir un dolor en el glúteo izquierdo, por lo que acudió con el cirujano plástico, quien le informó que el implante en esa zona se había roto.

"El doctor me sacó líquido, como medio litro. Primero me anestesió toda la pompa, después me metió una cánula grande con una manguera para drenar todo, y después me tuvo que coser. Sin embargo sólo es provisional. Estos días anduve con la faja para que no se me mueva el implante y no me duela más, pero me tengo que cambiar las prótesis urgentemente, porque el implante está roto", explicó la también modelo.

Sabrok ofrecerá una conferencia de prensa el jueves 17 de noviembre en una clínica para ofrecer detalles sobre su salud y "para evitar especulaciones".

Estará acompañada por el cirujano Plástico Ramiro Zamora, quien explicará la parte médica de su situación.

La cantante Alejandra Guzmán enfrentó serios problemas de salud en octubre de 2009 por una sustancia que le fue inyectada en los glúteos.