Rimas latinas en la FIL

Yaité Ramos se presentará con La Mambanegra, una orquesta de música latina

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- Yaité Ramos debutará en Guadalajara con su proyecto La Dame Blanche, dentro del Foro FIL, durante las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Con dos discos en su haber (“Piratas” y “2”, además de un EP), La Dame Blanche se ha hecho un espacio dentro del hip hop internacional, con un toque urbano y latino que habla por sí solo.

Sobre su próxima visita, la cantante de origen cubano platicó en entrevista: “Llego a Guadalajara gracias a Boa Viagem, logramos una fecha. Lo habíamos intentado varias veces, por fin será. Del concierto siempre pienso hacer shows que se parezcan lo más posible a mí. El que preparo para México es una mezcla del primer disco y del segundo, con nuevas canciones que ya he montado en el repertorio. Han pasado muchas cosas, no paro de escribir”.

Tras concretarse la fecha dentro de la FIL, “el primer impulso que tuve fue ensayar mucho; hace mucho que quería ir para allá, he esperado ese momento y quiero disfrutarlo”, comentó.

De su evolución personal con La Dame Blanche y otros proyectos, agregó: “Yo siempre he escrito, también en mis proyectos anteriores de latin jazz, siempre he tenido la suerte de escribir. Con este segundo disco la diferencia fue que el estilo se ve más definido, tengo más confianza y eso me da libertad para escribir de cualquier tema, sin miedo a ser criticada”.

Su segundo álbum, titulado “2”, se publicó este 2016, y ya prepara su tercera placa: “La creación es algo cotidiano, constantemente estoy con un lápiz en la mano. Estamos ya en la fabricación previa del tercer disco: pienso hacer algunas colaboraciones por allá”. De sus letras, comentó: “Cuento historias de personajes que han marcado mi vida, o historias que me han contado que vale la pena retomar, que no se queden en el olvido. Siempre trato de irme por allí, es mi manera más fácil de escribir”.

La trayectoria de Yaité

La vida musical de Yaité Ramos no comenzó con La Dame Blanche, sino mucho antes, pues la vena musical le viene de familia. Hija de Jesús Ramos, Aguaje, el trombonista y director musical de Buena Vista Social Club, creció en un ambiente lleno de sonidos: “Dedicarme a la música era lo más lógico cuando era pequeñita: estaba rodeada de músicos, las fiestas familiares eran un gran concierto. Yo nací en medio de ese ambiente. Antes fui como cualquier músico que acompaña a otros artistas”.

Ya con la consolidación de su propio proyecto, las satisfacciones van en aumento: “Es una gran felicidad, todo parte de eso. Es el proyecto con el que pude hacerme escuchar más: la recompensa es el público. Desde el principio del proyecto hasta hoy mi más grande satisfacción es tener la sala de conciertos llena, darme cita con tanta gente”.