La maternidad en la era del activismo

Eréndira Ibarra espera la llegada de su hijo Roco; mientras tanto, los proyectos abundan

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- Desde hace tiempo Eréndira Ibarra estaba planeando embarazarse, pero por los múltiples compromisos de trabajo lo había postergando hasta que decidió, junto con su esposo, que había que darse el tiempo para poder cristalizar el sueño. Ahora, la actriz recién cumplió cinco meses de embarazo y su pequeño varón llevará por nombre Roco. En entrevista, la estrella de “Las Aparicio” cuenta que está interesada en ofrecerle a su hijo una educación abierta, donde sepa que el respeto por la mujer y por sus propios ideales debe ser lo primordial.

“No voy a mentir que cuando me enteré que era niño lloré, porque para mí era como un alivio; ser mujer es muy difícil. Crecí en un entorno bastante cuidado; rodeada de mujeres. Para mí esta idea de ciudadana de segunda no existió hasta ahora que lo vi en una realidad en la población en general y sobre todo porque el día que me dijeron que mi hijo iba a ser niño, caminé tres cuadras de una sesión de fotos a mi casa y fui abordada por tres tipos. Un señor me agarró la cintura, ni me conocía y me pidió mi teléfono, me gritaron en la calle y se paró un taxi para verme el trasero, todo en tres cuadras”.

La actriz ve que el mundo atraviesa por cambios complicados, pero no por ello se iba a privar de ser madre. “Estoy tratando (que su hijo) sea lo más neutro posible y tenga su libertad. Hay mucha responsabilidad en tener un niño en mi vida; sobre todo, porque siempre he estado rodeada de mujeres y comunicarle ese feminismo puro, de amor, de igualdad y de la solidaridad es una gran tarea. Espero que mi hijo sea como yo. Yo soy la utopía de mis padres y mis hijos serán mi utopía hecha realidad. Sólo estoy poniendo mi granito de arena sobre el cerro que han dejado los demás”.

Eréndira es muy abierta al hablar de su embarazo, los últimos meses ha tenido mucho sueño y tuvo ascos regulares. Si bien su cuerpo no ha cambiado mucho, salvo que la pancita crece y crece, la actriz está trabajando con un nutriólogo para que tanto ella como Roco estén en perfecta salud.

El parto será natural, no le interesa la cesárea: “Ya que nazca, tengo cinco meses de descanso antes de comenzar a trabajar de nuevo, de aquí a enero termino mis compromisos fuertes y después me quedo anidando… Y hasta noviembre del 2017 tocaré un set de nuevo”.

Regresa fuerte con “Sense 8”

Eréndira tiene dos estrenos a principios de año, las dos son series, una todavía no tiene posibilidades de mencionarla, pero la otra es “Sense 8” de la cual viene un capítulo especial en diciembre y en enero se estrena la segunda temporada. Algunas escenas se rodaron en el Gay Parade de Sao Paulo, en Brasil.

“Acercarme a los Wachowski fue algo que cambió la vida y trabajar con toda esa gente de ese nivel. Poncho Herrera y yo nos veíamos y nos queríamos tomar fotos con John Toll que ha ganado tantos premios. Toda la gente del foro es extraordinaria. La serie viene con todo, le dejaron vuelo a la hilacha, está rudísima y creo que le va a gustar mucho a la gente, va a ver mucha acción y mucha vida, de celebrarla en todos los sentidos hasta cuando estamos en peligro, además viene personajes muy padres en México, estoy muy emocionada”.

Espera que con esta colaboración con Netflix sea el principio de más trabajo; tiene un proyecto en puerta en Estados Unidos con la empresa. Además de que ahora mismo sus teleseries, “Las Aparicio” e “Infames”, que también se ven en dicha plataforma, han estado vigentes con el público.

Producirá con su hermana

Eréndira podrá descansar del set mientras llega la hora del alumbramiento, pero eso no la detiene con otros proyectos. Está próxima a abrir un nuevo gimnasio en La Condesa, además de sacar ropa deportiva. Sigue colaborando con Children International y la empresa Clinique en un proyecto en conjunto. Además, tiene un proyecto de cine con su hermana Natasha, quien es guionista. “A ella se le ocurrió una idea que nos gustó mucho para crear un puente sobre el mundo en el que crecimos nosotras, entre Estados Unidos y México y el shock cultural que lleva eso desde la adolescencia, estamos muy emocionadas y le estamos echando mucho corazón y esperamos poder hacer algo a finales del año que entra”.

Fiel al activismo social

La estrella de “Infames” es una figura pública que utiliza su fama para hacer conciencia y un llamado a levantarse en contra de las injusticias, como es el tema de Ayotzinapa, la afectación a los matrimonios igualitarios, los desaparecidos, el acoso a la mujer y la vulnerabilidad de la niñez. Además, trabaja con asociaciones civiles y movimientos gestados en redes sociales para incentivar la participación ciudadana.

“Me frustro pero no me canso, llega un momento donde te enojas y te dan ganas de tirar la toalla, pero es difícil tirarla cuando ves gente que la está pasando mal y que no tienen de otra (para luchar), veo a los padres de los 43 o a los de la guardería ABC; veo sus miradas incansables y sí yo me cansó, ¿dónde los pongo? Para mí ellos son mi prioridad hasta la fecha. A mí se me inculcó desde muy pequeña la solidaridad y estar totalmente entregada al otro, asegurándome de que esté bien. Para mí ir a sentarme e informarme para entender la situación en la que estamos hasta me da esperanza, ver grupos bien organizados y articulados haciendo una diferencia en un Estado bien difícil como Jalisco”.