Invasión de bestias mágicas

La cinta 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' nos lleva a una nueva era del mundo mágico de J. K. Rowling, décadas antes de la historia de Harry Potter

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- La magia no se trata nada más de hechizos y quienes dominan las ciencias ocultas. También existen otro tipo de criaturas que se mueven en el ambiente de lo misterioso, animales fantásticos que poco a poco comienzan a aparecer en el mundo real.

“Animales fantásticos y dónde encontrarlos” —que llega este viernes a la pantalla grande— nos lleva a la ciudad de Nueva York en 1926, en un mundo donde cada vez hay más peligros para los magos. Algo misterioso está dejando un rastro de destrucción en las calles, amenazando con exponer a la comunidad mágica con los No-Majs (la palabra americana para “Muggles”), incluyendo a los Second Salemers, una facción fanática empeñada en su erradicación. Y después de causar estragos en Europa, el poderoso mago oscuro Gellert “Grindelwald” ha escapado... y nadie sabe dónde se encuentra.

Sin darse cuenta de las crecientes tensiones, “Newt Scamander” (Eddie Redmayne) llega a la ciudad al final de una excursión mundial para investigar y rescatar a las criaturas mágicas, algunas de las cuales están salvaguardadas en las mágicas dimensiones ocultas de su aparentemente inofensiva maleta de piel.

La cinta, dirigida por David Yates, nos lleva a una nueva era del mundo mágico de J.K. Rowling, décadas antes de la historia de Harry Potter y al otro lado del mundo.

Aliados imposibles, enemigos ocultos y criaturas fuera de este mundo forman parte del carnaval de magia que esta cinta despliega en pantalla. En entrevista, Eddie Redmayne —ganador del Oscar como Mejor actor por la cinta “La teoría del todo”— revela los detalles que construyen esta gran película.

—¿Quién es “Newt”, y cómo es que comienza a cambiar con todo lo que sucede?

—“Newt” trabaja en las oficinas Ministerio de Magia en Reino Unido, aunque ha pasado el último año en el campo, buscando y rehabilitando criaturas mágicas o resguardándolas cuando sea el caso. Entonces, cuando llega al Nueva York de los años veinte del siglo pasado, donde se encuentra con una ciudad bulliciosa y en plena transformación.

“Newt” es un tipo solitario que suele apartarse de los demás, pero conforme avanza la historia comienza a encontrar amigos y aliados, así que veremos cómo sus barreras se derriban poco a poco.

—Más allá de que son muy exóticas, ¿qué es lo que ve “Newt” en las criaturas mágicas?

—Creo que es una cuestión de empatía, aunque curiosamente no le gustan las más bonitas (risas). “Newt” crea lazos muy fuertes con los seres mágicos más feos y aterradores. Parece que él tiene esa capacidad de llevarse bien con todo aquello que para el resto de la gente es feo o demasiado complicado.

—Y esa actitud tan agradable de “Newt” no lo hace muy popular con los demás magos...

—Lo que sucede es que la comunidad de magos piensa que esas bestias mágicas quieren herirlos, pero mi personaje piensa que esos seres deben ser respetados e incluso merecen ser parte de la comunidad. Pero bueno, “Newt” lo asume porque al igual que las bestias, es un poco un solitario, de hecho se va de la oficina a trabajar a espacios abiertos porque quiere eso, algo de soledad.

—Haciendo un recuento, ¿tienes alguna escena favorita del filme?

—Hay muchas… Aunque nunca olvidaré la naturaleza surrealista de mi trabajo cuando estábamos haciendo una escena donde el Occamy está en el desván de una tienda y yo estoy dando vueltas, gritando sobre teteras e insectos. Y la realidad de eso era que yo estaba suspendido en el aire apoyado por dos hombres vestidos con trajes verdes… Y mientras todo eso pasaba, sólo pensaba: ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué hago para vivir? (Risas).

—¿Cómo te sentiste al trabajar al lado de J.K. Rowling, quien para esta película adaptó el guion y es una de las productoras?

—Lo que me gusta de ella es el amor que le tiene a su personajes y cómo ese amor terminó por ser tan contagioso. Tuve mucha suerte de conocer a J.K. dos semanas antes de comenzar a rodar, y ella, dejando de lado toda plática inútil, comenzó preguntándome, ‘¿cómo estás preparando el personaje de Newt’? (risas). Eso demuestra su interés en que el producto final fuera bueno y en tener un elenco comprometido. Cuando pasas tres meses construyendo un papel así, entiendes que no puede haber mejor película para trabajar.

QUIÉN ES QUIÉN

Los personajes

• Newt Scamander (Eddie Redmayne): Un mago muy excéntrico, empleado del Ministerio de Magia británico.

• Tina Goldstein (Katherine Waterson): Una antigua Auror que ahora debe aceptar misiones de bajo nivel para el Congreso de Magia de Estados Unidos.

• Jacob Kowalski (Dan Fogler): Un panadero neoyorquino que le expone a la sociedad neoyorquina la existencia de la magia tras su encuentro con Newt.

• Gellert Grindelwald (Johnny Depp): Un mago oscuro, el segundo más poderoso del mundo, solamente por detrás de Voldermort.

TRAYECTORIA

¿En dónde has visto a Eddie Redmayne?

• 2012 Les Misérables.

• 2014 The Theory of Everything.

• 2015 Thomas & Friends: Sodor’s Legend of the Lost Treasure.

• 2015 The Danish Girl.



• 2016 Fantastic Beasts and Where to Find Them.