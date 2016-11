Encuentran muerto a hijo de Marta Zavaleta

El cuerpo de Héctor Zavaleta fue hallado sin vida en el interior de su academia en Miami

CIUDAD DE MÉXICO (15/NOV/2016).- Aún se desconocen las causas del deceso, pero el cuerpo de Héctor Zavaleta, hermano de Diego Shoening, e hijo de la actriz Martha Zavaleta fue encontrado sin vida en el interior de su academia en Miami, Florida.

Su muerte ocurrió el lunes y el cuerpo del maestro de actuación en el Instituto Zavaleta, en Estados Unidos, fue encontrado sin vida en su academia, pero se presume que se suicidó.

A través de su cuenta de Facebook, su ex pareja sentimental Vanessa Apolito le dedicó un emotivo mensaje que despertó el desconsuelo de decenas de cibernautas.

“Y nos prometimos que estaríamos juntos hasta que el amor nos durará y así fue, hace 2 meses que nos separamos como pareja, pero no estaba lista para no verte nunca más. Hoy me quedo con un dolor insoportable, sin fuerzas para caminar o para explicarle a Ariel, que no estás”, comienza la publicación.

Agrega: “Me quedo con todos los bellos momentos, los recuerdos bonitos y los errores que juntos cometimos, gracias porque me hiciste muy feliz y muchas gracias porque me dijiste que tus años de mayor felicidad los tuviste a mi lado y que a pesar de que ya no estábamos juntos no cambiarías las decisiones que tomaste. Gracias por creer en mí y por ese amor tan diferente con el que me amaste, gracias por sujetar mi mano cuando supimos que no seríamos padres, por defenderme cuando fui atacada, por dejar que yo de ti cuidara.

Maestro, la alumna se enamoró de ti y te entregó todo lo que era y tú te enamoraste de ella y vivimos ese amor y hace unos meses ese proceso de desamor....

Dios sabe cómo hace las cosas y permitió que se fuera el amor antes de que llegara todo esto, imagino que para que fuera más llevadera tu inesperada partida.

Se que ahora estás en paz y te prometo que saldré adelante no sé cómo, pero tú no lo habrías querido de ninguna otra manera”, finaliza el mensaje.

Hasta el momento ni Martha Zavaleta, ni Diego Schoening han dado ninguna declaración, porque ambos están devastados con la inesperada decisión de Héctor, quien presuntamente se suicidó.