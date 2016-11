Juliette Binoche recibirá premio 'Women in action'

La actriz francesa será galardonada el próximo sábado en Madrid por la asociación de mujeres cineastas

MADRID, ESPAÑA (14/NOV/2016).- La actriz y productora francesa Juliette Binoche recibirá el próximo sábado en Madrid el primer premio "Women in action" que conceden conjuntamente Movistar + y la asociación de mujeres cineastas CIMA en reconocimiento al trabajo en favor de la igualdad de género en el sector audiovisual.

Los organizadores han elegido a Binoche "por su conciencia de que la igualdad de género debe ser la regla y no la excepción" y su contribución al cambio a través de la productora We do it together, puesta en marcha para impulsar proyectos de cine y televisión que empoderen a las mujeres.

La entrega del premio, que tendrá lugar el sábado por la tarde en la sede de la Fundación Telefónica en Madrid, se acompañará de una charla entre Binoche e Isabel Coixet, que la dirigió el año pasado en “Nadie quiere la noche", y que también impartirá por la mañana una clase magistral sobre su filmografía.

Según un informe de CIMA, apenas un 16 % de las películas estrenadas en España en 2015 fueron dirigidas por una mujer, y un 12 % contaron con guionistas femeninas.

Además del premio, Movistar + y CIMA han puesto en marcha una beca, con una dotación de ocho mil euros (ocho mil 600 dólares), que permitirá a una guionista o directora emergente el acceso a formación especializada de cara a impulsar un proyecto cinematográfico.