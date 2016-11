Vadhir Derbez teme ir a la guerra

Aseguró que tiene miedo de que lo envíen a participar en alguna lucha para defender EU

CIUDAD DE MÉXICO (14/NOV/2016).- En medio de la promoción de su EP homónimo, Vadhir Derbez señala que le da mucho miedo que, ahora que ganó Donald Trump la presidencia, lo manden a algún conflicto bélico para defender al país.

Ante las cámaras de un programa de televisión, el hijo de Eugenio Derbez comentó estar desilusionado por el resultado de las elecciones presidenciales en las que perdió Hillary Clinton.

“Yo soy ciudadano americano y sí me afecta, porque es probable que haya alguna guerra; así que si en algún momento me llaman para enviarme como soldado a algún conflicto en el que el ejército de Estados Unidos esté combatiendo, la verdad sí me daría muchísimo temor”, señaló.

Por otro lado, Vadhir se siente muy contento, pues además de encontrarse en la promoción de su tema “Te Olvidé” y participar en la serie “Entre Correr y Vivir” donde da vida a un corredor de autos, ha tenido la oportunidad de abrir los conciertos de Carlos Rivera. De hecho, su primer sencillo ya se encuentra en los primeros lugares de plataformas como Spotify; además ya comienza a escucharse un segundo tema, “Me haces sentir”.