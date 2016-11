Paty Cantú, la voz de una generación

Hoy por hoy es la compositora femenina más importante de México; en entrevista adelanta sorpresas de lo que será su nuevo disco

GUADALAJARA, JALISCO (14/NOV/2016).- Es cantante, compositora, productora, blogger y fashionista... Es Paty Cantú, una tapatía de 32 años con las agallas suficientes para comerse el mundo. Una mujer que va a la conquista de Europa el próximo año con dos conciertos en Alemania y la visita a España para seguir con su proyección en este país donde recién el cantante Raphael acaba de grabar un tema de ella llamado “Del principio hasta el fin”.

En entrevista, la intérprete de “Afortunadamente no eres tú” recuerda que cuando se reunió con Juan Gabriel para grabar la canción “No discutamos”, él le habló de grandes compositoras latinoamericanas como María Grever. Y esa charla la incentivó a seguir creciendo personal y profesionalmente.

“Nos sentamos en su sala y sacó un libro, comenzó a hablarme de ella y de distintas compositoras mexicanas y latinas y también a hablarme de mis propios temas. Me dijo una frase que la tomé como mi filosofía artística y emocional: ‘Tú no puedes hablar sólo de ti, tienes que reflejar una generación’. Me leyó canciones de estas autoras como si fueran poemas, y yo quiero que algún día alguien lea las mías e inspire a otros de alguna forma”.

Y como si fuera un mantra esa reunión con “El Divo de Juárez”, todo lo dicho esa noche fue presagio. Paty está atravesando por una racha de éxito, fue acreedora al MTV como mejor artista latina en Norte América, María José le ha vuelto a grabar una canción esperando repetir el mismo éxito que con “Prefiero ser su amante”. Su productora musical –Drama Queen– está rindiendo frutos, el primer artista en producir es su pupilo Antonio Guerrero de “La Voz… Ecuador” y por si fuera poco, el tour “Valiente” –que tardó dos años en armarlo– dará mucho de qué hablar.

“Vamos con todo. Las canciones que la gente conoce están reversionadas, hay varias sesiones distintas, una acústica, por ejemplo. En algunos conciertos estrenaré canciones del nuevo disco que aún no han salido; en otros, llevo invitados sorpresas y hasta mariachi habrá. Próximamente vamos a Chile, a Alemania, luego España y regresamos para México”.

El nuevo disco de Paty estará listo en los primeros meses del año, de hecho sacará un nuevo sencillo para empujar el álbum del cual ya suena en la radio “Valiente”, “Amor, amor, amor” y “Rompo contigo”; incluso, en enero sacará una dinámica por redes sociales para que sus fans decidan qué nombre llevará el material discográfico que incluirá 16 temas y para el cual ya ha compuesto más de 80 temas.

“Todas las canciones serán mías, por lo menos habrán cinco colaboraciones con gente de España, Argentina, México y Colombia; son artistas con los que siempre he querido trabajar, porque son canciones para ellos que tienen alma y que han venido cocinándose por mucho tiempo, con todo el orgullo mexicano y tapatío”.

Una mujer con garra

Lo que Paty se propone lo logra, hace tres mses, estando en España, tuvo el sueño de que Raphael le grabara y sucedió; salió el día de su cumpleaños.

Además, es la única mexicana en el grupo de autores que participan en este disco del español. Y así pasó también con Ana Torroja, Alejandra Guzmán y Emmanuel, entre otros.

Y la tapatía lo atribuye a que no está esperando ser más famosa que los demás, su competencia es como ella misma.

“Yo he aprendido como compositora e intérprete a ir en una carrera conmigo misma, la competencia es superarme a mí misma, por eso me he tomado cursos y maestrías de composición y producción. Y me sigo juntando a componer con gente como Leonel García, mostrar mis melodías a gente como Alejandro Sanz y contar con sus opiniones, porque tengo claro que no lo sé todo y que siempre puedo hacerlo mejor. Todo el tiempo escucho música, asisto a conciertos, es uno de mis hobbies”, señala.

Ama lo que hace

Paty asegura que tiene tiempo para amar todo lo que hace, y aunque lo que le hace falta es dormir, no se rinde… Por el contrario, siempre tiene las ganas de seguir creciendo y ser un ejemplo para las mujeres y las nuevas generaciones.

“Cuando uno hace lo que realmente ama, lo que quisieras es clonarte para multiplicarte y poder hacer todavía más cosas. Cada oportunidad que tengo de crear es un regalo de Dios, algo espiritual que no sólo habla de mí, sino que me conecta con más gente, es lo más parecido a la magia y es algo bien personal. Y el momento de tocar en un escenario y viajar a otro país para estar frente a frente con el público es donde cobra sentido mi vida”.