Fallece la actriz Lupíta Tovar

La primera 'Santa' del cine sonoro mexicano murió la noche del sábado a los 106 años

CIUDAD DE MÉXICO (13/NOV/2016).- La reconocida actriz oaxaqueña Lupita Tovar, quien protagonizó "Santa" en 1932, la primera película sonora mexicana, falleció este sábado a los 106 años de edad.



Guadalupe Natalia Tovar Sullivan, su nombre completo y quien nació el 27 de julio de 1910, murió en su casa de los Ángeles California, informó Lucy Tovar, su sobrina.



Comentó desde su residencia en El Paso, Texas, donde radica desde hace algunos años, que el 27 de julio pasado festejaron con su tía sus 106 años, acompañados de los familiares más cercanos, algunos de ellos residentes en Nueva York, otros en Los Ángeles, así como en la Ciudad de México.



"La verdad ya estaba muy cansada, hoy por la mañana me habló mi primo Pancho y dijo que se había puesto más delicada luego de que el jueves pasado le empezaron las complicaciones, sobre todo con su corazón" añadió la también actriz mexicana.



Lupita Tovar fue descubierta por el documentalista estadounidense Robert J. Flaherty, tras una audición en el país a la que asistieron un ciento de jovencitas, aspirantes a estrellas.



Flaherty la eligió y se la llevó a Hollywood, fue el encargado además de capacitarla para convertirla en una actriz completa. Ella rápidamente aprendió el inglés.



De esta manera, comenzó con pequeñas participaciones en el cine silente de Hollywood.



Fue en 1930 cuando dio el salto a la fama con versiones hispanas de filmes hollywoodenses, entre las que destaca "Drácula", tras lo cual regresó a México para protagonizar, bajo la dirección de Antonio Moreno, "Santa".



En dicho largometraje, con el que México debutó en el cine sonoro, Lupita interpretó a una mujer que, tras sufrir una decepción amorosa, se convierte en prostituta.



Dentro de su filmografía también se encuentran "Carne de cabaret", "Ten Cents a Dancer", "El tenorio del Harem", "Yankee Don", "Al este de Borneo", "Border Law", "The cat creeps" y "La voluntad del muerto", con la que se ganó el mote de "La novia de México".



Así como "El capitán tormenta", "El rosario de Amozoc", "The westerner", "The Invader", "María", "The Fighting Gringo" y "Resurrección".



En lo que respecta a su situación sentimental, se casó con el productor checo Paul Kohner, con quien procreó dos hijos: Susan y Pancho.



"The Crime Doctor's Courage" estrenada en 1945, fue la última cinta en la que participó para dedicarse completamente a su familia.



En 2001, Lupita Tovar obtuvo el Ariel de Oro por su destacada trayectoria.



Junto a María Félix, Marga López, Dolores del Río, Blanca Estela Pavón, Katy Jurado y Lilia Prado, entre otras, es considerada una de las máximas representantes de la Época de Oro del Cine Mexicano.