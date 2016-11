La lluvia baña de rock al 212 RMX

Miles de fanáticos hicieron frente al clima para escuchar a sus grupos favoritos

GUADALAJARA, JALISCO (13/NOV/2016).- A los amantes de los sonidos alternos no les importa si la ciudad se vuelve caótica a causa de la lluvia. Si se trata de ver a sus bandas favoritas acuden al llamado con impermeable, paraguas y unas buenas chamarras para mitigar el frío. Y así se vivió el 212 RMX la noche de ayer. Aunque el chipi chipi estuvo presente casi todo el día e incrementó al caer la noche, eso no fue impedimento para que miles de tapatíos gozaran del espectáculo que organiza año con año Gonzalo Oliveros y su equipo de colaboradores.

Chapultepec se convirtió en el sitio de la marabunta alternativa que acudía de un escenario a otros para ver a intérpretes como Caloncho, Sotomayor, Monsieuer Periné y We Are The Grand; de hecho, esta banda chilena cuando realizó su performance en el escenario de Justo Sierra se manifestó muy contenta de venir desde tan lejos para presentar su propuesta musical: “Hace frío, se ven todos muy bonitos, gracias por estar aquí, venimos desde lejos”, manifestaron.

En punto de las 21:55 horas, el 212 vivió uno de los momentos más memorables de la velada con la participación de los originarios de Fresnillo, Zacatecas, Enjambre. La banda desde el primer minuto fue ovacionada y aplaudida en cada una de sus canciones. Pese al frío, el público reunido se le entregó y también era común ver a familias con niños pequeños atentos a los detalles.

Enjambre interpretó temas como “Dulce soledad”, “Argentum” y “Somos ajenos”. “Es un placer estar de regreso en esta bella ciudad de Guadalajara en donde siempre nos tratan bien. Un saludo hasta donde la vista alcanza con esta lluvia”, dijo la banda para luego interpretar melodías como “Madrugada” y “Tulipán”. Enjambre adelantó que preparan nuevo disco y antes de terminar con su participación musical dedicaron a la Perla Tapatía la canción “Sábado perpetuo”.

El Gran Silencio, los creadores de “El Chúntaro Style”, salieron a escena en punto de las 22:15 horas. La alienación que a inicios del nuevo milenio marcó un parteaguas en la música mexicana al fusionar el rock y el ska y el hip hop con los sonidos populares de la región norte del país, interpretó sus éxitos como “Dormir soñando”, “Cumbia lunera” y “Lo que un día fue no será”.

La agrupación dijo estar celebrando 24 años de carrera por toda la República Mexicana, y que para su aniversario 25 quieren regresar a la Perla Tapatía. La banda ofreció otros temas como “Círculo de amor” y el infaltable “El Chúntaro Style”, entre otros muchos éxitos. Y hasta se dio tiempo para criticar el hip hop que hace Wiz Khalifa y también Maluma.

Y para los amantes de la electrónica, el icono de los años 90, Paul Oakenfold, sería la cereza del pastel en el escenario de Niños Héroes. Pero en las demás tarimas también aguardaban sorpresas, como La Barranca en el escenario de Justo Sierra, Dënver en Guadalupe Zuno y Bufi en Libertad.

Si bien la lluvia estuvo intensa al caer la noche, también la basura, pues era habitual ver vasos medio llenos y vacíos tirados en el camellón de Chapultepec. Y aunque había cinta amarilla para proteger las plantas, eso no le impidió a la gente sentarse en los bordes.