Guns N' Roses critica a Trump en su concierto en Brasil

Axl Rose modificó una de las canciones de la banda para introducir una crítica al presidente electo

SAO PAULO, BRASIL (12/NOV/2016).- Axl Rose, el cantante del grupo estadounidense de rock Guns N' Rose, modificó una de las canciones que la banda interpretó en su concierto en la ciudad brasileña de Sao Paulo para introducir una crítica al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

En lugar de referirse "al miedo que estamos alimentando", como dice la letra de la canción "Civil war", Rose criticó el "miedo que Trump está alimentando", según se percibe en videos grabados por los aficionados que asistieron al concierto del viernes en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo y publicados hoy en las redes sociales.

"Look at the fear Trump's feeding" (vean el miedo que Trump está alimentando) dijo claramente el vocalista del grupo de rock en un momento en que "Civil war", la decimotercera música en el concierto de Guns N' Roses anoche, se refiere a "Look at the fear we'ar feeding" (vean el miedo que estamos alimentando)".

Otra sorpresa del último concierto de Guns N' Roses con respecto al que viene ofreciendo dentro de la gira "Not in this lifetime" por Sudamérica fue la interpretación de "Everybody Knows" en un homenaje al recién fallecido cantante, escritor y compositor canadiense Leonard Cohen.

Guns N' Roses se despidió con la música de Cohen de los 45 mil aficionados que agotaron las entradas para el concierto en Sao Paulo y ahora se prepara para el concierto que ofrecerá en Río de Janeiro el próximo martes.