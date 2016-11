Film Rada: La chica del tren

Es la versión cinematográfica de la exitosa novela de la escritora británica Paula Hawkins

GUADALAJARA, JALISCO (12/NOV/2016).- Con 11 millones de copias vendidas en todo el mundo, La chica del tren se ha consagrado ya como uno de los fenómenos literarios de ventas más comentados de esta década. Construido en un tono similar al de otro best-seller convertido en largometraje recientemente —Pérdida de Gillian Flynn—, este relato cuenta la historia de Rachel (Blunt), quien tras una fallida relación se ha entregado al alcohol y debe afrontar constantemente el recuerdo de su fracaso amoroso, ya que el tren que toma todos los días para ir a trabajar pasa muy cerca de la casa donde vivió con su ex marido.

Una mañana, Rachel despierta aturdida... tiene la sensación de que algo malo ha pasado. ¿Está paranoica o es su imaginación? Pronto se hará pública la extraña desaparición de Megan (Bennett), una mujer a la que Rachel ha visto varias veces a distancia y con la que se obsesionará, investigando qué pudo haber sido de ella. ¿Será que hay conexión entre Rachel, su alcoholismo, sus cotidianos viajes en tren y la mujer desaparecida?

La ganadora del Golden Globe® Emily Blunt supo del fenómeno literario de La chica del tren casi desde su génesis, pues su hermana es agente literario. La actriz recuerda que su hermana le comentó que todo mundo estaba leyendo la novela. Al darse cuenta que se había convertido en el número uno de ventas, Blunt lo compró: “pude ver gente leyéndolo en el metro y en el avión. Así que advertí el tsunami de interés antes de que fuera abordada por los productores [de la película]. Cuando me preguntaron si estaba interesada en participar, ahí fue cuando leí el libro. Y lo leí en dos días”.

Blunt define este atractivo filme como una historia sobre “lo que pensamos que vemos y no vemos, lo que pensamos que recordamos y no recordamos”. Lo interesante será ver si la pieza cinematográfica logra contagiar al espectador de dudas, de esa sensación de desasosiego emocional, esa inquietud sobre lo que pasó o lo que pudo haber pasado... aspectos que son sustanciales en la novela.



La chica del tren

(The girl on the train)

De Tate Taylor.

Con Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Theroux, Luke Evans, Édgar Ramírez, Laura Prepon, Allison Janney, Lisa Kudrow.

Estados Unidos, 2016.

OTROS ESTRENOS

LA LLEGADA

El celebrado director québécois Denis Villenueve entrega otro relato de una elegancia y precisión intachables, que cuenta la historia de una mujer especializada en lenguas muertas y crípticas, quien deberá descifrar un mensaje de otro mundo. Un sólido filme de drama y ciencia ficción, lleno de poderío fílmico.



MACHO

Un diseñador de modas se hace pasar por gay para ganar popularidad en el negocio fashionista, aunque en realidad es un conquistador de mujeres. Para evitar ser descubierto, deberá simular una relación homosexual. El filme es protagonizado por Miguel Rodarte, Ana de la Reguera, Cecilia Suárez y Aislinn Derbez.



KIKI, EL AMOR SE HACE

Cinco parejas pasan por sendos procesos en sus respectivas relaciones: desde baches emocionales hasta fantasías inconclusas, en un filme español sobre amor, sexo y compañía del director y actor Paco León.