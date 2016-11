El Bataclan reabre hoy sus puertas con Sting

A un año de los atentados que causaron 130 muertos, la sala de espectáculos se renueva

PARÍS, FRANCIA (12/NOV/2016).- La sala de espectáculos parisina Bataclan reabre hoy con un concierto de Sting en la víspera del primer aniversario de los ataques yihadistas que causaron 130 muertos en distintas partes de la capital francesa.

"Era la única respuesta al horror de ese día", señaló el codirector del Bataclan, Jules Frutos, quien en una entrevista en la emisora "France Info" precisó que Sting se había ofrecido para tocar en la sala, donde murieron en los ataques 90 personas y varios cientos resultaron heridas.

"Fue él quien lanzó la primera piedra. No tardé mucho en recogerla", indicó Frutos, quien precisó que en el interior de Bataclan "se ha rehecho de forma idéntica" y que las obras terminaron la semana pasada.

En marzo y en octubre ya se organizaron visitas para 400 de los espectadores que presenciaban la noche del 13 de noviembre de 2015 la actuación de los "Eagles of Death Metal", quienes, por su parte, no volverán.

El cantante del grupo, Jesse Hughes, acusó a algunos de los vigilantes de haberse evaporado con la llegada de los terroristas -algo desmentido por la investigación-, y lo achacó al hecho de que fueran de origen árabe.

Los roqueros de "Eagles of Death Metal" "no pasarán por Bataclan", anunció el codirector, quien añadió que "por respeto de todos (...) y de la decencia, no se me ocurriría invitarlos".

Después del concierto de Sting, para el que sólo se han acreditado a unos cuarenta periodistas en una sala con una capacidad máxima de mil 500 personas, están programadas una veintena de actuaciones hasta primavera.

Esta noche -bajo excepcionales medidas de seguridad- habrá sobre todo familiares de las víctimas del ataque yihadista y, como principal autoridad, la ministra francesa de Cultura, Audrey Azoulay.

Será una secuencia más de las conmemoraciones del primer aniversario de los ataques de París.

Ayer, se guardó un minuto de silencio durante el partido de futbol entre las selecciones de Francia y de Suecia en el Estadio de Francia (uno de los escenarios de la acción terrorista), en presencia del presidente francés, François Hollande.