René Franco, 'El Costeño' y Hugo 'El Cojo Feliz' se preparan para hacer reír a los tapatíos con un espectáculo centrado en la comedia

GUADALAJARA, JALISCO (12/NOV/2016).- El próximo sábado 26 de noviembre a las 19:15 horas, el Teatro Galerías vivirá una dosis de buen humor con el espectáculo que prepara Javier Carranza “El Costeño” acompañado del periodista René Franco y de Hugo “El Cojo Feliz” con el show denominado “Este Stand Up ya llegó”.

Es la única vez que estarán en la Perla Tapatía con este concepto, por lo que René resalta en entrevista que se trata de una oportunidad imperdible. Los boletos para ser testigos de esta hazaña cómica van de los 400 a los 200 pesos: “Yo ya decidí que voy a trabajar con comediantes y standuperos al mismo tiempo, porque en realidad todo se trata de comedia y de lo único que se trata es de ver quiénes son los mejores. El Stand Up es un género de comedia de observación y ‘El Costeño’ lo sabe hacer, la sorpresa es que además de hacer este personaje, Javier Carranza también estará como él mismo. Qué gran oportunidad de juntar en un mismo lugar a alguien como yo que soy presentador y ‘El Cojo Feliz’ que es un gran standupero”.

René comparte que regularmente hace una hora de Stand Up cuando le toca presentarse solo, pero esta vez tendrá que reducir su dinámica aunque no por eso dejará de ser divertida. Hablará de sus líos con las mujeres, de sus experiencias de salir en la televisión, pero también de la vida diaria con sus locuras y obsesiones.

“Mis tragedias dan mucha risa, la verdad, son todo lo que odio, lo que me gusta, lo que me parece espeluznante y la verdad es que después de cuatro años de estar trabajando con los standuperos me siento muy cómodo en el escenario. Mi comunicación con el público está muy padre, mucho más divertida”.

Para el comunicador es interesante ver a comediantes y standuperos en un mismo escenario, incluso más ahora que los cómicos de la vieja escuela están tomando este género para refrescarse. “El Stand Up, los que inventaron el término, lo dividen en tres: stand up formato de chistes; stand up, formato de observación y stand up formato de personaje. El de chistes lo hacen Teo González, Polo Polo, Alex del Castillo, el de observación lo hace ‘El Cojo Feliz’, Ricardo O’Farrill, Sofía Niño de Rivera y el de personaje, Platanito y El Costeño. Entonces sólo hay que entenderlo, y como dijo Jojorge Falcón, al final todo es humor”.

PARA SABER

Traerá a Stan Lee

René Franco también está organizando la Convención de Cómics Conque el 5, 6 y 7 de mayo en Querétaro donde llevarán a Stan Lee y a varios dibujantes de cómic. Para más información visita http://conque.mx/

El “Late night show”

René tiene 12 años con su programa “Es de noche… Y ya llegué”, ya está por llegar al programa número 600 y asegura que no es a él al que deba interesarle ocupar la vacante que deja Arath de la Torre en Las Estrellas. “Eso debe interesarle a Televisa, y si la empresa quiere un buen Late night show con alguien que tiene 12 años de su vida en sus filas haciendo este formato, pues lo único que tienen que hacer es hablarme y no lo sé (por qué no ha sucedido), lo único que sé es que en la televisión es que los que menos debes hacer es ver cerrar la puerta, cuando en la TV alguien te necesita, te llama y te lo pide”.