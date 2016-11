Laura Pausini lanza álbum navideño

El álbum 'Laura Navidad' tendrá 12 temas emblemáticos con versiones en inglés y español y será presentado en París

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (11/NOV/2016).- La cantautora italiana Laura Pausini lanzó hoy una producción especial para la temporada navideña titulada "Laura Navidad" con 12 temas emblemáticos en versiones en inglés y español.

"Siempre soñé con hacer un disco navideño en el que pudiese interpretar las canciones que aprendí cuando era pequeña y que cantaba en la Iglesia o en casa con mi familia", dijo Pausini.

El disco tiene arreglos de swing y fue realizado en Los Angeles por el productor y arreglista estadounidense Patrick Williams, quien a trabajado junto a Frank Sinatra, Barbara Streisand, y Andrea Bocelli.

El primer sencillo, "Santa Claus Llegó a la ciudad" , y viene acompañado de un videoclip grabado en el Teatro Comunal Ebe Stignani de Imola (Italia), bajo la dirección de Gaetano Morbioli, responsable de los videoclips de mayor éxito de la carrera de Laura.

El disco tiene temas como "Blanca Navidad", Feliz Navidad" y "Noche De Paz" y otros como "It's beginning to look a lot like Christmas", "Va a Nevar", "Jingle Bell Rock", "Have yourself a merry little Christmas", "Jingle bells".

La portada del álbum muestra a Laura envuelta en un largo abrigo rojo, sentada en un columpio e inmersa en un bosque nevado.

Pausini presentará el álbum por primera vez a la prensa el próximo 24 de noviembre en París con un evento especial en colaboración de Disneyland París.