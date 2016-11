Jaime Flores y su receta para ser feliz

Este viernes 11 de noviembre, el cantautor hidalguense estará ofreciendo un concierto íntimo y acústico en el Estudio Diana

GUADALAJARA, JALISCO (11/NOV/2016).- Este viernes 11 de noviembre en punto de las 20:00 horas, el cantautor hidalguense Jaime Flores estará ofreciendo un concierto íntimo y acústico en el Estudio Diana para presentar los temas de su nuevo disco "Para ser feliz", pero también para interpretar éxitos que le han grabado intérpretes como Alejandro Fernández y Víctor García. Éste su más reciente disco, contiene 10 temas y está disponible en formato físico y digital.

"En esta plaza (Guadalajara) no me conocen tanto, excepto con Tres de Copas que fue cuando veníamos hace unos años a hacer promoción por acá, pero en mi nueva etapa solista no ha habido tanto acercamiento, por eso vengo a presentar este disco y que en el concierto la gente conozca mi trabajo".

"El bar de los suspiros" y "Con el pie derecho" son los otros discos anteriores que Jaime estará rememorando en esta velada de hoy en Teatro Diana. "Para ser feliz es más romántico, diferente a los anteriores, con un sonido mucho más fresco, lo anterior era más orgánico y ahora me parece que es más actual incluso, a la gente le está gustando mucho, la temática es del amor de pareja, hay dos canciones muy rítmicas, me gusta el vallenato, pero hago mis versiones mexicanizadas, también viene un huapango que es originario de mi tierra, pero es más orquestado".

Jaime, durante el concierto también estará acompañado por Ruta 82 y al final de la velada estará firmando autógrafos y tomándose la foto con quien quiera convivir un momento con él.

Consolidarse como intérprete

Las canciones de Jaime Flores incluso han sido cantadas por Beyoncé -"Amor gitano" - la cual interpreta con Alejandro Fernández. Y aunque es un compositor exitoso, en su andar como cantante comienza a consolidarse. "Es un trabajo complicado, pero afortunadamente hay redes sociales y espacios que nos permiten dar a conocer nuestro trabajo. Es complicado, todo tiene un costo económico que a veces la independencia no termine tener todo contigo, pero siempre hay posibilidades".

Y aunque el género urbano predomina en el gusto del público. Jaime tiene la certeza que la balada romántica siempre será fundamental en la vida de cualquier persona. "Yo espero que nunca muera el romanticismo, tu propuesta puede ser lo más heavy metal, pero si estás enamorado, una buena canción romántica siempre viene bien, de eso vivimos los seres humanos, de sensaciones bonitas en el corazón. Yo toda mi vida he hablado del amor y no sólo hacia la pareja, también le canto a mi tierra, a mis hijos y a mis amigos". Sobre cantantes que estén por grabar sus temas, está Margarita "La Diosa de la Cumbia" con "La tristeza no es pa'mí", que será un nuevo sencillo para la cantante.

