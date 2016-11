Adiós al 'poeta de la voz cavernosa'

La música perdió a uno de sus ídolos más venerados y prolíficos, Leonard Cohen; tenía 82 años

GUADALAJARA, JALISCO (11/NOV/2016).- “Estoy listo para morir”, así de contundentes fueron las palabras del músico y poeta canadiense, Leonard Cohen, hace algunos meses —octubre, para ser exactos— cuando se encontraba presentando lo que sería su último disco “You Want It Darker”, un álbum que sin dudas tiene sabor a despedida. Un trabajo que ofrece una visión sombría del mundo a través de canciones que apelan a los desencuentros.

Un mes después, el músico legendario, cuyo trabajo abarcó cinco décadas, falleció a la edad de 82 años. La noticia fue confirmada por su disquera, Sony Music Canada: “Es con profundo dolor que informamos que el poeta, compositor y artista ha fallecido…Hemos perdido a uno de los visionarios más venerados y prolíficos de la música”.

En el comunicado emitido por dicha compañía agregaron que la familia pidió privacidad durante su tiempo de dolor. Además, no se dieron a conocer las causas de la muerte del nacido en Montreal, Canadá.

Asimismo, la disquera informó que planea organizarle un memorial en Los Ángeles, California; aunque hasta el momento no han definido la fecha.

Bien dicen que los hombres sensibles presiente su propia muerte, y el más reciente material del canadiense así lo daba a entender al incluir frases como: “Imagino que soy alguien que simplemente ha renunciado a mí y a ti”, una estrofa que se escucha en el tema “Traveling Light”.

En pocas palabras es una obra en la que planea la muerte de principio a fin, con canciones reveladoras como “Treaty”, donde sugiere el final de una guerra —una recurrente metáfora de la vida en la lírica coheniana— con una solución pactada, y un epílogo como “Steer Your Way”, donde habla de las “ruinas del altar”.

Así fue el último trabajo de un poeta que dejó de fumar —a los 80 años — después de hacerlo por 50 años, todo pensando en su salud; así fueron los últimos pensamientos del creador del tema “Hallelujah” (“Aleluya”), una canción que parte de una de las palabras más poderosas y llenas de energía.

Una vida entre letras

Leonard Cohen nació el 21 de septiembre de 1934, en Montreal; sus letras se caracterizaron por retomar el tema de la muerte, la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales, la sexualidad y el sabor de las despedidas.

Fue autor de clásicos como “Suzanne” (con múltiples covers de Joan Baez, Genesis, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tori Amos, Tangerine Dream, entre otros), “Everybody Knows” (influenciada ya por la música de los 80) y “Hallelujah”, esta última popularizada por la película animada “Shrek”, aunque en la posterior versión de John Cale.

Gracias a su trabajo impecable ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll de los Estados Unidos y al Salón de la Fama Musical de su país natal. Es miembro de la Orden de Canadá y de la Orden Nacional de Quebec. Además, en 2011 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Su discografía está compuesta por 32 álbumes; además, participó en tres cintas: “Leonard Cohen: I’m Your Man”, dirigida por Lian Lunson (2005), “Live in London” (2009) y “Songs From The Road” (2010), que incluye un documental grabado por su hija Lorca.

También es autor de más de una decena de libros, entre los que se encuentran “Let Us Compare Mythologies” (poesía), 1956 y “The Spice-Box of Earth” (poesía), 1961.

CRONOLOGÍA

1960

Se instaló en la isla griega de Hydra, donde empezó a componer canciones, y vivió siete años entre Europa y América. En 1963 publicó su primera novela, “El juego favorito”, a la que siguió el tercer poemario “Flores para Hitler” (1964), su segunda novela “Los hermosos vencidos”(1966) y el cuarto poemario “Parásitos del cielo” (1966).

cronología

1967

Después de iniciar su labor como escritor, Cohen se trasladó a los Estados Unidos para comenzar una carrera como cantautor folk. Su canción “Suzanne” fue un notable éxito de la mano de Judy Collins, y durante muchos años fue su tema más versionado.

1990

El cantante se recluyó voluntariamente en un monasterio zen de California, para reaparecer en la vida pública con el disco “Ten New Songs” (2001), más tarde publicó el libro “Dear heather”, en 2004.

2012

Tras ocho años sin sacar un disco de estudio, publicó “Old ideas”, que supuso su renacimiento musical, pero cuya causa Cohen no ocultó: estaba totalmente arruinado tras la negligente gestión de su exrepresentante y amiga Kelley Lynch. Para el 2016 lanzó, “You Want It Darker”.