Benito Santos y sus 'Bad Girls'

El diseñador tapatío se inspira en Donna Summer para su colección Primavera-Verano 2017

GUADALAJARA, JALISCO (10/NOV/2016).- Las mujeres protagonistas son las musas de Benito Santos, el diseñador consentido de las mujeres poderosas y de las celebridades mexicanas más importante del entretenimiento. Sin embargo, su creatividad también navega en el terreno editorial con gran astucia y empuje, y para muestra su más reciente colección Primavera-Verano 2017 “Viva Donna” que acaba de presentar en el Mercedes Benz Fashion Week de la Ciudad de México.

El tapatío rinde pleitesía a una de las mujeres más icónicas de la música disco en la década de los años setenta —Donna Summer— en prendas metalizadas, abrigos de marabú, siluetas marcadas y una explosión de tonalidades, de rosas a lilas, azules a iridiscentes y blancos que demostraron el glamour de una época muy musical.

"Siempre me ha gustado la música disco y últimamente he pisado plataformas en el extranjero. Y platicando con la gente de Fashion Week —que obviamente los escucho porque siempre voy con gente que me va a decir las verdades— he sido muy nacionalista en cuestión a la inspiración de las colección y hoy decidí tomar a alguien que fue muy icónico a nivel internación y que es referencia en la música disco en el mundo —Donna Summer— que además me gusta su música. Donna empezó el en teatro musical, se convirtió en la diva de la noche, es una mujer que fue protagonista y lo seguirá siendo”, comparte Benito en entrevista.

El diseñador destaca además que en los recientes desfiles de la Semana de la Moda de varios países está muy fuerte la tendencia que homenajea los años setenta y también el estilo metalizado de las texturas en las prendas, toques que él añadió a “Viva Donna”.

“Curiosamente el soundtrack de mi desfile parece que es un soundtrack de muchos desfiles del mundo como en Praga o el de Karl Lagerfeld para Chanel. Algo pasa que la gente nos podemos comunicar sin comunicarnos, que la globalización hace que estemos viviendo lo mismo todos aunque no estamos juntos”.

Viajando por el mundo

El pasado 5 de noviembre Benito viajó a Puerto Rico para presentar esta colección; después, se irá a Madrid en abril del 2017, para presentar una nueva colección de vestidos de novia. Además, el próximo año estará en Malasia para representar a América del Norte en un evento de grandes magnitudes, en este país asiático, donde se busca mostrar una propuesta muy cultural.

Benito también sigue trabajando con Heineken y con Fórmula 1; próximamente ofrecerá una pasarela en Amber Lounge —fiestas after party— sobre vestidos de noche. Entre los planes que tiene en mente el diseñador también está trabajar en promover talentos emergentes, tal vez con una fundación o una plataforma que los incentive creativa y económicamente para iniciar su negocio.

DIVAS DE LA NOCHE

Benito apuesta porque cada una de sus prendas sean siempre protagonistas y hagan lucir la feminidad de quien las porta. “Quise representar a esas mujeres icónicas en cada una de mis piezas, que la gente ve un vestido mío y diga: ‘Es de Benito, está marcada la silueta’ aunque para esta colección también pongo piezas oversize”.

FUEGO EN LA PASARELA

Una de las piezas que más llamó la atención en la pasarela del Fashion Week fue un abrigo de marabú en tonalidad ocre. Una pieza de lujo que acentuaba a la perfección a las reinas de la noche de Studio 54. También destacaron vestidos con plumas de marabú y abrigos blancos ultra glamorosos. Benito también trabajó en otras telas como el lino y el elastano.

UN GRAN EQUIPO

Benito expresa que su equipo de trabajo es muy importante al momento de pensar una colección y trabajarla para que todo salga a la perfección, todos son necesarios y se notan los resultados. En cuanto al estilismo trabajó con Juka, haciendo pruebas de maquillaje, fitting y peinado. “La gente espera mucho las expectativas son altas, me estresa pero el equipo que tengo está muy fuerte, los puse a investigar quien era Donna, todo el día les puse su música”.

TEXTURAS VARIAS

En la mayoría de la indumentaria Benito trabajo con la textura del lamé. Las estructuras metalizadas son una tendencia que estaremos viendo con mayor énfasis en los próximos meses. “Me gustó toda la combinación de colores, hice una explosión de iridiscentes, lilas rosas, neones, azules”. De hecho la pasarela de “Viva Donna” estuvo dividida en tres bloques: metalizados, románticos-vintage y vestidos glamorosos.