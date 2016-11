Se puso bueno el backstage

Mando, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Paty Cantú y María José nos dejaron ver cómo se preparan

GUADALAJARA, JALISCO (10/NOV/2016).- Los 40 Principales Guadalajara presentaron la noche del martes, en el Teatro Diana, su concierto #Básico40 en el que Mando, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Paty Cantú y María José nos dejaron ver cómo se preparan… Y es que en acceso total al backstage descubrimos la camaradería que hubo entre los artistas y hasta formamos parte del mannequin challenge que Mando hizo en su camerino.

El cantante regiomontano —Mando— fue el primero en abrir el espectáculo con canciones como “Por tu amor”, “Suéltate” y “Decirle adiós”. En entrevista nos contó que cierra el año con mucha música y con las ganas de seguir en el gusto del público. “Estar en el escenario (de Los 40) fue una adrenalina padrísima, la verdad es que a mí me encanta y ver que el público la está pasando bien para mí es padrísimo. Estoy súper agradecido, la música para mí es lo principal, poder compartir buenos mensajes y buena vibra es lo que yo quiero ofrecer a mi público”.

Mando señala que aunque su música tiene tintes urbanos, él se enfoca en sonidos más pop latinos. “Definitivamente ha venido evolucionando el reggaetón que se escuchaba antes al de ahora y ahora todo es una combinación. Los ritmos latinos nos representan a nosotros y están conquistando al mundo entero”. El cantante prepara su tour 2017 para seguir ofreciendo temas de “Ven báilala” su reciente disco.

Los hermanos Mau y Ricky también hicieron de la suyas en el #Básico40,pues pusieron a bailar a la audiencia con “Voy que quemo” y “Vente Pa’ca” cuya letra es de ellos y Ricky Martin y Maluma la han hecho famosa en pocas semanas. “Tuvimos el placer de escribirles esta letra, los queremos mucho, son talentosísimos y muy buenos artistas”.

Paty Cantú apareció para enloquecer de amor y drama al público con sus letras intensas. “Qué chulo es estar en casa siempre. Nada me da más orgullo que estar en alguna parte del mundo y saber que soy tapatía. Qué orgullo criarse en la tierra del mariachi y el tequila”.

Por su parte, Sebastián Yatra ofreció canciones como “Cómo mirarte”, “Traicionera”, “No me llames” y “El perdón”. “Es una locura este show, estuve súper conectado con el público, nos estábamos mandando una bonita energía todo el tiempo. Yo no me considero un artista de urbano como tal, yo hago la música que me nace y lo que siento en el corazón. Hago canciones urbanas, pero también sentidas y románticas, hablando siempre de las emociones que siento”.

María José cerró la velada con temas como: “Las que se ponen bien la falda”, “Habla ahora”, “No soy una señora” y “Prefiero ser su amante”. La Josa cantó a capella canciones de su nuevo álbum como “Cobarde”. Y dijo que en abril o mayo del 2017 estará en Guadalajara ofreciendo un renovado concierto. “Será con nuevas versiones. Gracias por aguantarme en la gira de Kabah y OV7. María José está de regreso y más perra que nunca y vamos a perruchar”.