Celebridades latinas reaccionan ante victoria de Trump

Gael García Bernal, Diego Luna, Alicia Machado, entre otros ya expresaron su sentir ante los resultados

GUADALAJARA, JALISCO (09/NOV/2016).- El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump ganó las elecciones de este martes 8 de noviembre ante la negativa de muchas personalidades del mundo del espectáculo, quienes inmediatamente expresaron su sentir luego de la noticia.

Desde los mexicanos Gael García Bernal, Diego Luna, Kate del Castillo hasta los latinos Alicia Machado, Eva Longoria, Génesis Rodríguez, son algunos que ya escribieron ante sus seguidores con mensajes de sorpresa y de esperanza.

Algunos aseguran que no es una situación fácil para los latinos y otros más afirman que México saldrá adelante a pesar de los resultados, estas son algunas de las reacciones que los latinos en la farándula han expresado:

- @ponchohd: El actor y presentador Alfonso Herrera llama a la unidad entre los mexicanos aquí y en Estados Unidos

- @diegoluna_: El actor mexicano Diego Luna.

- @katedelcastillo: La actriz Kate del Castillo compartió una imagen de una declaración que Donald Trump hizo en 1998: "Si fuera por la presidencia lo haría como Republicano. Son el grupo de votantes más tonto del país. Ellos se creen todo lo que sale en Fox News. Podría mentir y ellos seguirían creyendo. Apuesto a que mis números serían increíble".

- @machadooficial: La ex Miss Universo, que abiertamente estaba en contra de Donald Trump, se mostró triste pero no derrotada.

- @sofffiaaa: La comediante Sofía Niño de Rivera recuerda la época pre nazi en Alemania.

- @genirodriguez: La actriz de origen cubano-venezolano quisiera huir del planeta.

- @evalongoria: La actriz Eva Longoria lanzó un emotivo mensaje de amor: "Aún cuando despierto hoy con el corazón roto siento la necesidad de ser positiva. Cuando leo y entiendo la pena de todos me hace querer orar por todos los corazones rotos que creían en Hillary y su visión. Hoy debemos movernos adelante y ser amororos y positivos. Este nuevo presidente tiene mucho trabajo que hacer para sanar la división, le deseo lo mejor. No los estados rojos, no los estados azules sino los Estados Unidos de América, nosotros".

- @GaelGarciaB: El actor Gael García Bernal se muestra optimista acerca de lo que México puede hacer.

- @RealGDT: El director tapatío Guillermo del Toro escribe: "El mundo ha cambiado. Pero quienes somos, en lo que creemos, en lo que nos mantenemos firmes -cada uno de nosotros- será tan cierto mañana como lo es hoy"