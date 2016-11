Se 'pelean' por Arath

La productora Adriana Bello y Héctor Suárez Gomís protagonizaron una discusión en Twitter

GUADALAJARA, JALISCO (09/NOV/2016).- Luego de apenas 12 programas, el show “Esta noche con Arath” salió del aire, y la salida provocó una batalla entre la productora del programa (Adriana Bello) y uno de los amigos del actor (Héctor Suárez Gomís).

Durante la emisión del lunes, el conductor Arath de la Torre informó que el programa llegaba a su fin y agradeció a la producción y a la empresa Televisa. “Me voy muy triste, pero con mucha satisfacción de haber estado en este horario, así es esto, son ciclos, se abren puertas, se cierran puertas y vienen cosas mejores”.

El show nocturno inició el 22 de agosto pasado y se transmitía cada lunes en la plataforma Las Estrellas, bajo la producción de Adriana Bello. En la primera emisión tuvo como invitado a Joaquín López Dóriga (quien recién se despedía de El Noticiero) y se presentó un sketch en el cual se hizo una sátira sobre el mismo Dóriga y la periodista Carmen Aristegui.

Para su último programa de este 7 de noviembre, tuvo como invitados al grupo Moenia y al cantante Benny Ibarra.

El diario El Universal publicó el 16 de septiembre que la continuación del programa estaba en riesgo debido a que Bello y De la Torre no habían tenido el “clic” necesario, según personal de la producción. Y aquí entra Suárez Gomís.

Suárez escribió en su Twitter “Lamento mucho el “tropiezo” de @ArathdelaTorre... Te pusieron una productora (@Adriana_bello) que NO SABE NADA DE COMEDIA NI TV”.

Bello no se quedó con las ganas, y le respondió al histrión en la misma red social que “ayyy! Héctor. Estás molesto por que cuando te ofrecí el programa la empresa rechazó que tú fueras el conductor!”

La discusión pública creció cuando Suárez Gomís contestó a lo anterior “no seas infantil, yo te rechacé a ti antes de que me rechazara la empresa. Siempre supe que tú no sabes de comedia y tu ego te mató”. ¡Menos mal que Arath no se metió!