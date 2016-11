'A Bellas Artes me les hice poca cosa…'

Más directo y honesto que nunca, Vicente Fernández está por encima del bien y del mal; en encuentro con los medios, habla de su vida, su carrera, sus pendientes y la muerte

GUADALAJARA, JALISCO (09/NOV/2016).- Se bajó de los escenarios, pero no de la música. Ayer, “El Charro de Huentitán” recibió a la prensa en la Arena VFG para presentar su más reciente disco —“Un Azteca en el Azteca”—, el cual recibió de parte de su disquera —Sony Music México— Disco de Oro y de Platino por las más de 90 mil copias vendidas de este álbum que contiene dos CD’s más un DVD que incluye más de 30 canciones y un par de bonustrack.

El legado que ha dejado Vicente Fernández en la música es tan grande que podría ser materia de homenajes y películas, pero al cantante eso no le quita el sueño. Él está contento en su rancho descansando y trabajando desde ahí, esperando la visita de sus nietos y de sus hijos; conviviendo en familia. Asegura que es hombre de palabra y reitera que los escenarios ya no están en su agenda: “Todavía podía aguantar muchos años en los escenarios, pero lo que no quería era ya no aguantar. Quise despedirme con el público y que me viera como al inicio de mi carrera”, aclara al cuestionarlo su decisión de ya no dar conciertos.

Sobre la posibilidad de hacer más conciertos de despedida, Vicente recuerda que en su momento él estuvo interesado en presentarse en Bellas Artes, pero no lo aceptaron y ahora que goza de una trayectoria impecable, lo han buscado para que cante en el recinto, pero él ya no quiere: “Cuando yo quise, a los de Bellas Artes me les hice muy poca cosa para pararme en ese escenario, porque era un cantante de ranchero… A mí no me interesa cantar a la fuerza, ni por invitación. Tiene que ser por el cariño de la gente”.

Durante la charla fue imposible no tocar el tema de la muerte —recordaron la reciente partida de Juan Gabriel— por lo que se le preguntó cómo le gustaría ser despedido: “Prefiero un velorio tranquilo como el de cualquier persona que deja de existir, no quiero que me lleven como vendiendo ‘charamusca’ por todo el país; yo sé que el cariño que me tiene mi pueblo me va a acompañar hasta el final y no quiero evitarlo, quiero que me recuerden como un ser humano que el único éxito que tuvo es que lo recuerden con cariño”.

Sobre su herencia, adelantó que ya lo tiene todo en orden: “Yo ya no soy dueño de nada, vivo aquí prestado por mis hijos. Yo pienso que se debe de tener el valor de decir: ‘esto es para ti, y para ti’ porque yo no me voy a llevar nada”, pero aún hay patrimonio que es de él y que sus hijos podrán tomar cuando él muera. “No quiero dejar a mi hija desamparada y yo no andar pidiendo que me den caridad de dormir en un techo con mi familia”.

El último de los grandes

Ante los recientes fallecimientos de Juan Gabriel y de Joan Sebastian, los medios insistieron que Vicente Fernández es el último de los grandes, por lo que se le preguntó cómo asume esta responsabilidad y ésta lo llevaría de regreso a los escenarios: “Sin duda es una responsabilidad muy grande, pero yo no sabía que se me iban a ir dos personas tan grandiosas, a una la quería mucho —Joan Sebastian— y la otra —Juan Gabriel—, que aunque no nos queríamos mucho, como seres humanos me dolió, pero volver a los escenarios sería faltar a mi palabra”.

Cabe señalar que “Chente” aprovechó el encuentro con los medios para desmentir que hayan intentado secuestrar a su hijo Gerardo, y que por eso Alejandro decidió llevarse sus hijos a Estados Unidos: “No, aquí están los dos, con mis nietos… ”.

Hoy por hoy Vicente asegura que se encuentra bien de salud… “Había tenido problemas en una rodilla”, pero explica que ya se siente al 99% bien.

Sobre la posibilidad de llevar su historia a la pantalla responde: “Me han pedido que grabe mi vida en vida, pero mi vida no es para andarla pregonando; además, ya la conocen todos ustedes, desde que comencé me gané el cariño de la gente”.

Entre los pendientes de don Vicente está grabar varios duetos, uno de ellos con Plácido Domingo; agregó que lamenta no haberlo hecho con José José, cuando éste todavía poseía buena voz.

INGRESO A LA POLÍTICA

Donald Trump, una nube negra

A raíz de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se le vio a Vicente Fernández muy activo, apoyando a Hillary Clinton por lo que se le cuestionó si desea hacer carrera en la política a lo que sin dudarlo respondió: “De político no serviría, no me nace; es como si me dijeran ‘quieres ser doctor’, pues no… Por qué yo habría de matar gente”.

Sobre Donald Trump opinó que es una persona negativa para la comunidad latina: “Ese señor es un bofe; ojalá y Dios no permita que una gente así maneje el mundo, podría provocar muchas cosas que yo no estoy de acuerdo. Que este idiota viejo vea como batalla la gente de Centro y Sudamérica en el tren porque ahí hay muchos pierden la vida o una pierna, llegan allá (la frontera) y los devuelven. Un país no debería de tener ni puentes, ni rejas, ni muros”.

La responsabilidad de los medios

“Chente” asegura que él quiere a la prensa, que él sabe del trabajo importante que realizan; por eso es que critica a los artistas que no son amables y no dan una entrevista, pero también señala que la prensa tiene una responsabilidad con el público, por lo que criticó que den a conocer noticias falsas, como la de su “muerte”. Señaló a la periodista María Celeste, quien difundió su muerte y aunque corresponsales de la periodista lo desmintieron, él dijo que estaba seguro de ello: “No se puede decir al aire: ‘acaba de morir Vicente Fernández’; además, me hicieron photoshop… Cómo es posible que una gente de tanta responsabilidad, como lo es María Celeste, asegure algo así”.