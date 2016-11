Robbie Williams posa desnudo en revista

Ofreció una entrevista donde habló del alcohol, la felicidad, el éxito y la depresión

CIUDAD DE MÉXICO (07/NOV/2016).- El cantante Robbie Williams posó desnudo para la portada de la revista “Attitude”, dirigida al público homosexual.

En ella, Williams aparece totalmente desnudo y cubriendo sus genitales con ambas manos, luciendo su ejercitada anatomía y sus tatuajes.

En una segunda portada, apare chupándose el dedo medio al tiempo que mira fijamente a la cámara.

A sus 42 años, el británico habló de de temas como el alcohol, la pornografía, la felicidad el éxito y la depresión, de la que opinó, antes "era un tema tabú, pero ya no es menospreciado".

En las páginas internas de la publicación, Robbie ofreció una entrevista con John Grant, músico con el que realizó el dueto "I Don't Want To Hurt You" para su más reciente álbum, "The Heavy Entertainment Show".

Recientemente se difundió una fotografía en la que el cantante parece haber sido víctima del retoque digital, más de uno se preguntó: Robbie Williams, ¡¿eres tú?!