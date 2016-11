Justin Bieber abre tercera fecha en la Ciudad de México

La venta general estará disponible el 12 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO (07/NOV/2016).- Ante la alta y exigente demanda que ha tenido el "Purpose World Tour" en México, la estrella canadiense de pop, Justin Bieber, anunció una tercera y última fecha en esta ciudad.

El joven cantante agotó rápidamente los boletos para sus presentaciones del 18 y el 19 de febrero en el Foro Sol. Ahora los fans tendrán una nueva oportunidad de verlo el día 21, en el mismo escenario.

La venta general estará disponible hasta el 12 de noviembre, sin embargo, la preventa para los miembros del club de fans se llevará a cabo el día 10, además de que habrá preventa para ciertos tarjetahabientes el 11, se informó en un comunicado.

"Purpose" es el nuevo álbum de Bieber y ha vendido más de 10 millones de copias a nivel mundial; "What do you mean", "Sorry" y "Love yourself, fueron los sencillos que se desprendieron de dicho material y que hoy ya son éxitos.

Además de México, con su gira internacional visitará los estadios más grandes de Latinoamérica, ya que su tour incluye a Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y Costa Rica.